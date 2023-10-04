Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı, "UNESCO Aşık Veysel Yılı" ve Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı dolayısıyla Bakü Yunus Emre Enstitüsünün, Uluslararası Muğam Merkezinde organize ettiği konseri çok sayıda sanatsever izledi.

Konseri izleyenler arasında bulunan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Yunus Emre Enstitüsünün, bir türkü gecesinde Azerbaycanlı sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirdiğini söyleyerek her türkünün bir hikayesi olduğunu, bazılarının gözyaşıyla bazılarının neşeyle yazıldığını belirtti.

Bağcı, aşkın, gurbetin ve hasretin hikayelerinin türkülerde toplandığını, büyük saz sanatkarlarından Aşık Veysel'in de Anadolu'nun hikayesini dile getirdiğini kaydederek, "Aşık Veysel Türkiye'nin seçkin ve zengin kalbi birikimidir." diye konuştu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Aşık Veysel'in ölüm ve aşk şiirleri yazdığını, insanlık haysiyetini el üstünde tuttuğunu, sadık yarinin toprak olduğunun daha çok öne çıkarıldığını belirterek, "Oysa Aşık Veysel, daha çok panoramik bakabilen, Türkiye'nin kaotik meselelerine derinlerden gelen iç sesinin yankısıyla seslenebilen, büyük problemleri krize dönüştürmeden Türkiye'nin siyasi ve kültür aktörlerine teklifte bulunan büyük sanatkar." dedi.

Aşık Veysel'in aşkını da hasretini de gurbette yaşadığı garipliğini de yazdığını ama bunların kendi dramının, kendi trajedisinin hikayesi olduğunu dile getiren Karakılıç, "Türkiye'nin sosyal problemlerine sessiz kalmadan toplumu uyarması onun ne denli büyük sanatçı olduğunu gösteriyor. Sadece kendi trajedisini yazsaydı romantik şair diyebilirdik ama Türkiye'nin, Türk milletinin meselelerini cesaretle yazdığı için Veysel milli romantik bir şairdir." ifadelerini kullandı.

Konserde, Azerbaycan'ın Devlet Sanatçısı Nuriye Hüseynova'nın şefliğinde Helimet Soltan, Ülviye Sadakat ve Çilenay Hüseynova, dokuz kişilik orkestra ile Aşık Veysel'in "Anlatamam Derdimi", "Dertsiz İnsana", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Kara Toprak", "Sazım Sen Kal Dünyada", "Gönül Dağı", "Mecnun Leyla'yı Gördüm" ve "Güzelliğin on Para Etmez" isimli türkülerini seslendirdi.

AA