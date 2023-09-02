Haber: Mert Osman Erman

Proud Boys grubunun liderliğini yapan 32 yaşındaki Ethan Nordean ise 6 Ocak 2021'deki Kongre'ye yaptıkları yürüyüşü yönlendirmesi nedeniyle daha ciddi bir isyancı komplo suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Grubun eski lideri Enrique Tarrio'nun ise gelecek hafta cezalandırılması bekleniyor.

Cezalandırılmadan önce Nordean, mahkemeye "O günkü liderliğimden dolayı özür dilerim" dedi ve ayaklanmayı "tam anlamıyla bir trajedi" olarak nitelendirdi.

"Doğrudan veya dolaylı olarak zarar verdiğim herkese, üzgünüm" dedi.

Ancak ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, o günkü olayların uzun bir siyasi geleneği bozduğunu söyledi.

"Eğer bu ülkede barışçıl bir iktidar devri olmazsa, hiçbir şeyimiz olmaz" dedi Kelly.

Washington eyaletinden olan Nordean, Proud Boys içinde Pasifik Kuzeybatı'daki antifa aktivistleriyle sık sık kavga etmesiyle tanınıyordu.

Onun cezası şimdiye kadar Kongre ayaklanması sanıklarına verilen en uzun cezalardan biri. Oath Keepers milisinin lideri Stewart Rhodes da bu yıl daha önce 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cuma günü cezalandırılan diğer sanık olan Pezzola ise 46 yaşındaki eski bir ABD Deniz Piyadesiydi ve ayaklanma sırasında polis memurlarıyla kavga etti ve bir polis ayaklanma kalkanıyla pencereyi kırdı.

Ayaklanma günü çekilen bir selfie videosu, Pezzola'nın kendini Kongre binasında "zafer sigarası" içerken gösteriyor.

Saldırı ve engelleme suçlarından mahkum edilse de, komploya iştirak suçlamasından aklandı - bu suçlama, hükümeti devirmeyi veya "ABD yasasının uygulanmasını önlemek, engellemek veya geciktirmek için şiddet kullanmayı" planlayan sanıklara uygulanan bir suçlamadır.

Duygusal bir Pezzola, cezalandırma duruşmasında eylemleri için biraz pişmanlık ifade etti. Karısı, kızı ve annesi hep birlikte yargıca hitap etti ve annesi onu "bana hiç sorun çıkarmamış harika bir çocuk" olarak tanımladı.

Pezzola'nın eşi, kızlarının okulda taciz ve zorbalığa maruz kaldığını söyledi.

Ancak hapis cezası verildikten sonra ve yargıç odayı terk ettikten sonra, Pezzola bir yumruk kaldırdı ve "Trump kazandı!" diye bağırdı.

Proud Boys - yedi yıl önce "Batı şovenist" olarak tanımlanan, tüm erkeklerin yer aldığı kendini "Batılı şovenist" olarak tanımlayan bir kardeşlik olarak başladı - kendilerini Donald Trump'ın piyonları olarak görüyorlardı ve ayaklanma günü Kongre'ye ilk yürüyenlerden biriydi.

Trump destekçileri, yaklaşık 200 kişilik bir Proud Boys grubu dahil, polis hatlarını aştı ve Kongre'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasını engellemek için binaya saldırdılar.

Pezzola ve Nordean, Tarrio ve ABD askeri gazileri Joe Biggs ve Zachary Rehl ile birlikte yargılandı.

Perşembe günü Biggs ve Rehl sırasıyla 17 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar Tarrio için 33 yıl hapis cezası talep etti.

Cuma günü Hakim Timothy Kelly, Pezzola'nın Proud Boys içinde liderlik rolü üstlenmemiş olsa da, Kongre ayaklanmasına "önemli bir rol oynadığını" söyledi.

"Olanlar ulusal bir reziliktir," dedi Hakim Kelly.

Dava sırasında mücadeleci bir Pezzola, ayaklanma sırasındaki eylemlerini sürekli olarak küçümsedi ve kalabalığın "istenmeyen protestocular" değil, bir "istila gücü" olduğunu savundu.

Ayrıca, o günkü eylemlerinin, polisin kalabalığı dağıtmak için kullanılm

ayan mühimmatlar kullanmasını gördüğünde askeri eğitime geri dönüşüyle açıklanabileceğini jüriye anlattı.

"Ordu ve Deniz Piyadeleri'nde asla geri dönüp kaçmazsınız" dedi Pezzola.

"Sizden kaçma tepkisini düşünmemek için koşullandırılırsınız. Tehlike yönüne koşmaya koşullandırılırsınız."

Savcılar Pezzola için 20 yıl, Nordean için 27 yıl hapis cezası istemişti.

Şu ana kadar 1.100'den fazla kişi ayaklanma ile ilgili suçlamalarla gözaltına alındı ve 630 suçlu itirafı ve 110'dan fazla mahkumiyet sonucuyla sonuçlandı.