Izmir

İlçede yaklaşık 40 bin dönümlük arazide ekili domateslerin olgunlaşmasıyla önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilen ürünün hasat süreci de başladı.

Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken olgunlaşan ürünün dalında bozulmaması için toplama ve kurutma işlemlerine hız verildi.

Gün doğumuyla tarlalara giren tarım işçilerinin topladığı domateslerden kurutmalığa ayrılanlar kesilerek beyaz örtülere seriliyor. Ürünler, alıcıların talebine göre kükürtlü ya da tuzlu olarak hazırlanıyor.

Normalde eylül ayına kadar devam eden toplama ve kurutma işleminin bu yıl aşırı sıcak nedeniyle ağustos ayının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

İlçede bu yıl 400 bin ton domates üretilmesi ve kurutmalık ürünlerin başta ABD ve Avrupa olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

"Kuruma açısından sıcağın büyük avantajı var"

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçede üretilen domatesin yüzde 80'inin salçalık, yüzde 20'sinin ise kurutmalık olarak kullanıldığını söyledi.

Bu sezon mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın tarladaki domatesi de etkilediğini vurgulayan Olgun, "Tarladaki domatesin erimemesi lazım, sıcaklar birdenbire ürünü hızlı bir şekilde hazır hale getiriyor, onu toplamamız gerekiyor. Bunun için tarlada da toplama işlemleri hızlanmış durumda. Normalde temmuz ve ağustos aylarında bu işlem yapılıyor fakat sıcaklardan dolayı ağustosun ikinci haftası sezonun tamamlanacağını düşünüyorum. Kuruma açısından sıcağın büyük avantajı var. 7 günde kuruması gereken domates 5 günde kurumaya başladı ama çalışanlarımız için çok zor bir ortam. 45 derecelik sıcaklık söz konusu, beyaz örtülerde bu daha da artıyor." dedi.

Olgun, sıcak havanın ürün kalitesine olumsuz bir etkisinin gözlenmediğini, iyi bir hasat sezonu geçirmeyi umut ettiklerini de belirtti.

Domates üreticisi Kemal Saygıner ise ürünün kalitesinden memnun olduklarını ancak birden olgunlaşması nedeniyle hasattaki iş yükünün arttığını, sıcak hava izin verdiği ölçüde ara vermeden toplama ve kurutmaya yoğunlaştıklarını belirtti.

AA