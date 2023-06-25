İSTANBUL- Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde başrol oynayan Birkan Sokullu ile başarılı oyuncu Esra Bilgiç, "Aşk Sanatı" isimli filmde partner oldu. Çekimleri başlanan filmden merak edilen ilk kareler de geldi.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Lanistar Medya'nın imza atacağı filmi Recai Karagöz yönetecek. Netflix'te seyirciyle buluşacak olan filmi Pelin Karamehmetoğlu yazdı. filmde Bilgiç ve Sokullu'nun yanı sıra Fırat Tanış, Ushan Çakır, Hakan Ummak, Osman Alkaş ve Nil Keser de rol alacak. 2 gün önce çekimlerine başlanan filmin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

HABER: METE YILMAZ