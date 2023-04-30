İSTANBUL- Yönetmenliğini Jim Strouse’un yaptığı Aşk Yeniden romantik komedi hayranlarının içini ısıtacak bir hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Nişanlısının kaybıyla mücadele etmeye çalışan Mira Ray’in nişanlısının eski telefon numarasına duygu dolu mesajlar göndermesiyle başlayan tesadüfi bir aşk hikayesini konu alan filmin başrollerini Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan ve Celine Dion paylaşıyor.

Mira, kaybettiği nişanlısının eski numarasının artık Rob Burns’ün yeni iş telefonu olduğunu fark etmeden, romantik mesajlar atar. Gazeteci Rob ise kendini, ona gelen bu duygu dolu mesajların samimiyetine kaptırır. Rob, Megastar Celine Dion hakkında yazı yazmak için görevlendirildiğinde, Mira’yla tanışıp kalbini kazanmak için ondan yardım alır.

HABER: BURHAN AKDAĞ