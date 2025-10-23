KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini üreten ASPİLSAN Enerji, sık seyahat eden ve enerji sürekliliğini önemseyen kullanıcıları düşünerek tasarladığı ayrılabilir hücreli bataryalı taşınabilir şarj cihazını (powerbank) hizmete sundu.



ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamada, sık seyahat eden ve enerji sürekliliğini önemseyen kullanıcılar düşünülerek tasarlanan cihazın uluslararası seyahat standartlarına tam uyumluluk sunduğu ve yerli üretim kalitesiyle de dikkati çektiği belirtildi.

Ürünün en önemli özelliğinin lityum iyon pillerin kolayca değiştirilebilmesini sağlayan modüler yapısı olduğu aktarılan açıklamada, bu sayede kullanıcıların powerbankin ömrünü uzatabileceği, yedek batarya hücreleri taşıyarak toplam kapasiteyi artırabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, ASPİLSAN Enerji'nin yeni powerbank çözümüyle sadece günlük kullanıcıların değil, aynı zamanda savunma ve güvenlik, kamp ve outdoor aktiviteleri gibi enerji sürekliliğinin kritik olduğu sektörlerin de ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, son dönemde lityum bataryası çıkmayan akıllı bagajların uçuşlara kabul edilmemesinin yolcuların seyahatlerinde çeşitli aksaklıklar yaşamasına neden olduğuna dikkati çekti.

ASPİLSAN Enerji'nin bu soruna modüler ve ayrılabilir powerbank teknolojisiyle çözüm getirdiğini anlatan Özdemir, 'ASPİLSAN Enerji olarak bu powerbank çözümümüzle, hem güvenlik hem de esneklik açısından kullanıcılarımıza bir deneyim sunuyoruz. Modüler yapısı ve uluslararası uçuş kurallarına uyumu ile ürünümüzün, özellikle sık seyahat edenler için vazgeçilmez bir mobil enerji kaynağı olacağına inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.