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Düşme hattında aldığı Aston Villa'yı geçen sezon 7. sıraya taşıyan Emery, takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti almıştı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen Aston Villa, 34 haftası geride kalan Premier Lig 'de ise 66 puanla 4. sırada yer alıyor.

Daha önce Almeria, Valencia, Spartak Moskova, Sevilla, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Villarreal'de çalışan Emery, 2022'de Aston Villa'nın başına geçti.

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