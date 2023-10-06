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Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,21 artarak 2.408 puandan günü tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 65.861 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,6 yükselişle 17.480 puanda seyrediyor.

Öte yandan, devam eden tatil dolayısıyla Çin piyasalarında işlem gerçekleşmiyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,26 azalışla günü 30.994 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 148,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Japonya 'da bugün açıklanan verilere göre, öncü endeks, ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 artarken, hane halkı harcamaları yüzde 3,9 yükselişle beklentileri aştı.

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