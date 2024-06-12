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Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 3.039 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 17.976 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 76.894 puanda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 38.894 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 artışla 2.728 puandan günü tamamladı.

Analistler, söz konusu verilerin ülke ekonomisinde zayıf talep sinyalleri vermeye devam ettiğini ifade ederek, hükümetin ekonomik aktiviteyi destekleyici yeni teşvik paketleri duyuracağına ilişkin beklentilerin sıcaklığını koruduğunu dile getirdi.

Asya'da açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 1,4 gerileyerek tahminlerin üzerinde geldi.

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