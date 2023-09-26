İSTANBUL (AA) - Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle başlayan negatif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ödemelerini düzenlemek üzere yeni borç tahvili çıkarmasına izin verilmemesinin ardından iştiraki olan Hengda şirketi, dün yapması gereken tahvil ödemelerini gerçekleştiremedi.



Söz konusu gelişmelerin ardından Evergrande şirketinin hisse fiyatı, yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, "Enflasyonun uzun süre yüzde 2'nin üzerinde seyrettiği doğru ancak bu tek başına Japonya'nın hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaya yakın olduğu sonucuna varmamızı sağlayamaz." dedi.



Öte yandan, dolar/yen paritesi, 149'u aşarak 25 Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,31 azalışla 2.462 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.104 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,11 değer kaybıyla günü 32.315 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 65.981 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 17.531 puanda seyrediyor.