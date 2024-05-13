Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva'nın ev sahipliğinde düzenlenen foruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, kadınların ekonomik, sosyal ve politik haklarına ve güçlendirilmesine bölgesel yaklaşım konulu forum katılımcılarına kutlama mesajı gönderdi.

Narbayeva, forumun Özbekistan'da yapılıyor olmasının ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının korunmasına yönelik yürütülen reformların uluslararası düzeyde takdir edilmesinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Günümüzde kadınların kamu yönetiminde, sosyo-politik, ekonomik, bilimsel-akademik ve kültürel-insani alanlarda aktif katılımının sağlanmasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirten Narbayeva, özellikle küresel düzeyde siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın devam ettiği, çeşitli çatışmaların ve yeni risklerin arttığı bir ortamda bu konunun daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Senato Başkanı Narbayeva, Asya'nın dünya kalkınmasındaki rolünün giderek arttığını ve dünya ekonomisinde büyük paya sahip ülkelerin Asya kıtasında bulunduğuna dikkati çekti.

Bu ülkelerin eğitim, sağlık, bilgi teknolojileri, ekonomi ve daha birçok alanda hızla gelişmekte olduğunu kaydeden Narbayeva, bu ülkelerin yüksek kalkınma seviyesine ulaşmasında kadınların rolü ve katkısının önemli olduğunu, bu anlamda Asya kıtasındaki ülkelerin kadın haklarını koruma, destekleme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konularında zengin deneyime sahip olduğunu belirtti.

Kadınların Özbekistan'ın sosyo-politik, ekonomik ve manevi yaşamına, önemli kararların alınmasına katılımının önemli ölçüde arttığını dile getiren Narbayeva, son dönemde ülkede bununla ilgili 80'den fazla yasa ve belgenin kabul edildiğini söyledi.

Tanzila Narbayeva, reformların etkili bir şekilde uygulanmasında kadınların sosyo-politik faaliyetinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu anlamda kadınların devlet ve toplum yönetiminde rol ve etkisinin arttırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

100 üst düzey kadın yönetici

Etkinliğe, Narbayeva ve Göktaş'ın yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatyana Valovaya, Parlamentolararası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Mısır Senatosu Başkan Yardımcısı Fibi Fauzi Girgis, Katar Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hamda Bint Hassan Al-Sulaiti, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Inna Svyatenko, Kazakistan Parlamentosu Senatosu Başkan Yardımcısı Olga Perepechina ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Janesh Kane'nin de bulunduğu 30'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 100 üst düzey kadın yönetici ve yetkili katılıyor.

İki gün devam edecek forumda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de konuşma yapacak.

Forumun sonunda kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda katılımının daha da artırılmasına ilişkin öneriler ve bununla ilgili bölgesel programın hazırlanması ile forumun sonuçlarına ilişkin Semerkant Bildirisi'nin kabul edilmesi öngörülüyor.