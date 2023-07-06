İstanbul

Polis ekipleri, dün akşam Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K. adlı kadına saldırarak yaralayan köpeğin sahibini bulmak için çalışma yaptı. Köpeğin A.A. adlı kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Çeşitli olaylardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralama" suçundan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden yaralı A.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi.

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K. adlı kadın, dün, saat 15.45 sıralarında bir iş yerinin önüne geldiği sırada bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Vatandaşlarca kurtarılan ve başı ile boynundan yaralanan kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kangal cinsi köpek ise barınağa götürülmek üzere belediye ekiplerince muhafaza altına alınmıştı.

AA