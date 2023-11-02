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İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan yapımın ilk kısmında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemleri konu ediniyor.

Bu hafta 6 film sinemaseverlerle buluşacak

Bu hafta 6 film sinemaseverlerle buluşacak

Atatürk karakterine Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği filmde, genç oyuncuya Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür eşlik ediyor.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği " Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak.

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.

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