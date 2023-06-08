Sezonun son maçı ama Beşiktaşlılar için daha önemlisi Atiba Hutchinson’un veda akşamıydı.

Beşiktaş’la çok güzel başarılara imza atmış ve şampiyonluklar yaşamış özel bir oyuncu Atiba. Hiçbir zaman ne mevkisi değişince ego yaptı ne de yedekte kalınca. Tam bir profesyonel gibi davrandı. 13 numarayla bütünleşti adeta. Oynadığı her dakikanın hakkını verdi. Onunla inanılmaz anlara şahitlik ettik. Büyülü bir 10 yıldı. Son şampiyonlukta da katkısı büyüktü.

Gönül isterdi ki burada kalsın, ama gidiyor.

Bir sezonu daha geride bırakıyoruz. Ama geride bırakamayacaklarımız var elbet. Öncelikle Atiba Hutchinson’a tam 10 yıl boyunca asla pes etmeden savaştığı ve hiç vazgeçmediği için teşekkür ediyorum. Herkese motivasyonu ve erdemiyle örnek olacak bir karakter. Bir kez bile, bakın bir kez bile rakip oyuncuya kasti hamle yaptığına şahit olmadık. Sahanın her yerinde her ana yetiştiği için ahtapot dedi taraftar ona. En ufak hırçınlıkta adı geçmedi. Rakibini düşürmediği için kalemizde gol gördüğümüz anlar bile oldu. Ama hiç terlemeden kazanmadık.

Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” dediği gibiydi.

Atiba ruhu, tıpkı Beşiktaş ruhu gibiydi. Erdemliydi… Ne ona ne Beşiktaş’a hak edilmemiş tek puanı yazmadı skorbord. Bir nesil onunla büyüdü ve Beşiktaşlı oldu. Emeği çok büyük. Yolun açık olsun Atiba Hutchinson.

Ailenle ve sevgiyle kal… Seni çok seviyoruz…

Foto: AA