

KASTAMONU’NUN EŞSİZ LEZZETLERİNİN ADRESİ; HACININ YERİ

Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden kuyu kebabı, 1970 yılından bugüne Serkan Eren usta’nın elinden çıkan lezzetliyle sofralardaki yerini alıyor. 2000 yılında Kastamonu’nun bu vazgeçilmez lezzet durağına dahil olan Milli Güreşçi Serkan Eren, güreş sporundaki başarısını restoran işletmeciliğinde de sürdürüyor. Uzun yıllar minder ve yağlı güreş sporu ile bir çok başarıya imza atan Serkan Eren, Kastamonu’nun bu eşsiz lezzetine kendi yorumunu katıyor, Kastamonu’ya ait yöresel yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Müdavimlerinin yanı sıra Kastamonu lezzetlerini keşfetmeyi isteyenlerin uğrak yeri olan Hacı’nın Yeri, Kastamonu Toprakköprü’deki mekanında hizmet veriyor. Doğayla bütünleşen bahçesi, konforlu restoranı, çocuk oyun alanı, mescidi ve VİP Misafir Odası ile farkını ortaya koyan Hacı’nın Yeri, keyifli bir ortamda leziz yemekleriyle misafirlerine doyumsuz sofralar hazırlıyor.



HAMILTON VE INDIANA JONES:

TÜM ZAMANLARIN EFSANELERİ

Efsanevi kahraman arkeolog Indiana Jones, ikonik serinin son filmi Indiana Jones ve Kader Kadranı ile 30 Haziran'da beyaz perdeye geri dönüyor. Indy, dönüşünde bileğine Hamilton'ın 1940'lardan kalma ikonik saati Boulton'u takıyor.

Hamilton saatleri ve Hollywood filmleri, 90 yıldan uzun süredir ayrılmaz bir ikilidir. Sinematik hikaye anlatımına yeni bir boyut kazandıran Hamilton saatleri, önemli karakterlerin bileklerinde yer alarak, olay örgüsünün mekaniğine ve kahramanlarına özgünlük kattı. Hamilton bir kez daha kendisini, sinemanın en büyük maceracılarından birinin bileğinde buldu.





BİRCE AKALAY İLE BU YAZ HERKES

“DAGİ ISLANDS” A DAVETLİ

Dagi yeni sezonu reklam yüzü Birce Akalay’la birlikte yazın tüm heyecanına, renklerine ve ışıltısına ev sahipliği yapan bir adada karşılamaya davet ediyor. 2023 İlkbahar-Yaz Dagi Koleksiyonu, unutulmaz bir yaza imza atmak için renkli, iddialı ve şık plaj giyim parçaları sunuyor.





Comeup’tan yaza özel yeni koleksiyon

Fonksiyonel kumaşlara ve estetik dizaynlara sahip tasarımları spor tutkunlarıyla buluşturan Comeup, yaz koleksiyonu ile zahmetsiz şıklığın anahtarını veriyor. Spor tutkunları için teknik açıdan ihtiyaçları karşılayan, tüm gün giyilebilen renkli parçalarla ve yüksek performanslı tasarımlarla kombinleri tamamlıyor.



Blade’in yeni Roll-on serisinin reklam yüzü yeniden başarılı milli futbolcu Merih Demiral oldu

Geçtiğimiz yıl yaptığı yeniliklerle erkek deodorant kategorisinin yükselen markası olan Blade’in Roll-on serisi raflarda yerini aldı. Blade Roll-on reklam filminin yıldızı ise, markayla başarılı bir iş birliği yürüten milli futbolcu Merih Demiral oldu.





GUINOT HYDRAZONE SUN CREAM MOISTURISING CREAM SPF 50 YÜKSEK KORUMA FAKTÖRLÜ KORUYUCU YÜZ KREMİ SPF 50 // 50 ML

Hydrazone Güneş Bakım ürünleri, epidermisin yoğun bir şekilde nemlenmesine yardımcı; su yüklü mikroküreler olan Hydrocyte Liposomes ile formüle edilmiştir.

Hydrazone Güneş Bakım Kremi SPF 50, optimum nemlendirme sağlanmasına ve cildin UVA/UVB ışınlarının zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı yüksek korumalı yüz ürünüdür

Güneş banyosundan önce yüze uygulanması, özellikle terleme, yüzme ya da kurulanma sonrası korumayı sürdürmek amacıyla sıkça uygulamanın tekrarlanması önerilir.

Yetkili güzellik merkezleri, kliniklerden temin edebilirsiniz

Entel Aksesuar Şık Hediye Alternatifleriyle Babalar Günü’ne Hazır

Babalar Günü’nde hediye arayışında olanlar; en trend telefon kılıfı modellerinden kulaklık , apple saat kordonu , gibi aksesuarlara çok sayıda ürün seçeneğini Entel’de buluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de ENTEL AKSESUAR, geniş ürün yelpazesiyle Babalar Günü’ne şık alternatifler sunuyor.

NESCAFÉ Xpress, bu yaz hem modunu yükseltiyor hem de kazandırıyor

Yaz sıcaklarının mükemmel eşlikçisi hem lezzetli hem mod yükselten NESCAFÉ Xpress, yeni reklam filmiyle “Kim Tutar Seni, Kazan” diyerek tüketicilerini, her kutuda kazanma şansı sunduğu büyük hediyelere çağırıyor.

Borusan Contemporary’de çocukların hayal gücü sanatla buluşuyor !

Borusan Contemporary’nin, Perili Köşk’te gerçekleştirdiği birbirinden keyifli çocuk atölyeleri devam ediyor! 10 Haziran’da gerçekleşecek iki yeni atölyede farklı yaş gruplarından çocuklar, Borusan Contemporary’nin güncel sergilerinde yer alan eserlerden aldıkları ilhamla, hayal güçlerini sanatsal çalışmalara dönüştürüyor.



Babalar Günü İçin Aradığınız Hediye Kärcher’de…

Dünyaca ünlü temizlik teknolojileri üreticisi Alman markası Kärcher, online mağazada geçerli Babalar Günü’ne özel hediye ürünler ve indirimli fiyatlarla babasını mutlu etmek isteyenlere sürpriz fırsatlar sunuyor.

“SEVGİMİZ, BİLGİMİZ, SOFRAMIZ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIYOR”

İstanbul’un en yoğun göç alan bölgelerinden Esenyurt ilçesinde yaşayan ailelerle, kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim desteği veren El Ele Eğitim ve Kültür Derneği öğrencileri ve aileleri yıl sonu pikniğinde buluştu.

Şubat 2019 yılından bugüne İstanbul Esenyurt’ta çalışmalarını sürdüren El Ele Eğitim ve Kültür Derneği’nin 2023 yaz tatili öncesinde gerçekleştirdiği piknik etkinliğinde, öğrenciler ve aileleri başarıyla geçen bir yılı gönüllerince eğlenerek geride bıraktılar.





Elvan Elvan'dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

Profesyonel müzik kariyerinde son dönemlerde art arda ve istikrarlı bir şekilde yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam eden güzel sanatçı Elvan Elvan, iz bırakacak, kalıcı bir projeye imza atarak müzikseverlere Yeşilçam albümü hediye etti.

Replikleriyle hafızalarımıza kazınan, kimimizin unuttuğu; kimimizin hala müptelası olduğu, ortak dertlerimizi, acılarımızı, mutluluklarımızı izlediğimiz ve o döneme adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam klasikleri tek bir albümde buluşarak Elvan Elvan'ın güzel sesinde yeniden hayat buldu.