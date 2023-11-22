Atina Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla başlayan grev kapsamında, Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler gün boyunca hizmet vermeme kararı aldı.

Hükümetin, serbest meslek çalışanlarının vergi kaçırmasını önlemek için uygulamayı planladığı yeni yasayı eleştiren SATA, yaptığı açıklamada, bu yasanın çok uluslu, büyük şirketlerin güçlenmesine ve küçük esnafın zarar görmesine neden olacağını öne sürdü.

Selanik başta olmak üzere Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki taksici sendikaları da greve destek verdi.

Atina'da taksiciler, aynı gerekçeyle 16 Kasım'da da yerel saatle 09.00'dan 16.00'ya kadar iş bırakmıştı.