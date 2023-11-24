Haber: Damla Oya Erman

PLOS ONE dergisinde yayımlanan çalışma, Tartessos kültürü ile ilişkilendirilen bu Demir Çağı sitesinde yapılan büyük çaplı ritüelleri ortaya koyuyor.

Casas del Turuñuelo, Güneybatı Iber Yarımadası'nda Bronz Çağı'ndan gelen yerel nüfusların evriminden türemiş olan Tartessos kültürüyle bağlantılı bir arkeolojik alandır.

Araştırma, 6770 kemik üzerinde yapıldı ve bu kemikler 52 adet kurban hayvanına aittir. Kurbanlar arasında büyük oranda yetişkin atlar, sığır, domuz ve yalnızca bir köpek bulunmaktadır.

Kurbanlar üç ardışık aşamada gerçekleştirilmiş, erken aşamalarda genellikle sağlam ve değiştirilmemiş iskeletler bulunurken, üçüncü aşama işlenmiş iskeletleri (atlar hariç) içeriyordu. Bu durum, ritüele eşlik eden bir yemek olasılığını gösteriyor.

M.Ö. 5. yüzyılın sonuna tarihlenen bir binada bulunan kurbanlar, bina ve hayvan kemikleri bilinçli olarak tahrip edilmiş ve altı metre yüksekliğindeki bir höyüğün altına gömülmüştü.

Araştırma, hayvan kurbanları ve kutlamalı ziyafetlerle ilişkilendirilen protokollerin sıralamasına ışık tutarken, bu yapının gömme höyüğü altına kapatılmasındaki belirli özellikler, Tartessos Kültürü'nün çöküşüne dair ipuçları sağlıyor.

Araştırmacılara göre, bulgular, bu alanın birkaç yıl boyunca çeşitli kurban uygulamaları için tekrarlanan bir şekilde kullanıldığını ve bilinçli olarak yetişkin hayvanların seçildiğini gösteriyor. Casas del Turuñuelo, Avrupa'da Demir Çağı sırasında ritüel hayvan kurbanlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayan yüksek sayıda kurban edilmiş atıyla diğer sitelerden ayrılıyor.

Yazarlar, çalışmanın önemini vurgulayarak, "Bu araştırma, Demir Çağı Avrupa toplulukları içinde kitlesel hayvan kurbanlarının rolünü vurgular. Zooarkeolojik, tafonomik ve mikrostratigrafik analizler aracılığıyla, Casas del Turuñuelo'daki (Badajoz, İspanya) hayvan kurbanı uygulamalarını ve Tartessos ritüel davranışlarını aydınlatmaktadır." dedi.