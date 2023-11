Haber: Damla Oya Erman

Bu kalıntılar, insan türlerinin üç milyon yıl öncesinden itibaren dik yürüdüğünü gösterdi ve "Lucy" lakabıyla anıldı.

Bu önemli keşif, antropoloji profesörü Donald Johanson ve araştırma asistanı Tom Gray tarafından Kuzeydoğu Etiyopya'daki Hadar paleontolojik alanında gerçekleştirildi. Johanson, geçen yıl Hadar'da bir diz eklemi bulduktan sonra, hominin grubuna ait kemikler bulma umutlarıyla doluydu. Johanson ve Gray, bölgedeki 3.2 milyon yıl öncesine ait tabakalarda fosil araştırması yaparken, hominin bir kol kemiği buldular. Bu keşif, iki hafta süren kazılar sonucunda, bir hominin iskeletinin yüzde kırkını oluşturan yüzlerce kemik parçasının ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni bulunan fosil, Johanson'ın ekibi tarafından "Lucy" adını alarak kutlandı; ismini, ekibin buluşlarını kutlarken sürekli çaldığı Beatles'ın "Lucy in the Sky with Diamonds" şarkısından aldı.

Lucy, tüm homininler gibi dik yürüme yeteneğiyle tanımlanıyor. Uyluk kemiği ucu, tek bacak üzerinde denge sağlama yeteneğine sahipti; diz eklemleri, dört ayak üzerinde durmanın ağırlığına dayanacak kadar büyük idi; omurga eğriliği, kalıcı bir dik duruşu kolaylaştırıyordu. Lucy'nin yaşamına dair bazı sorular hala yanıtsız, ancak 2016'da bir bilim ekibi, Lucy'nin güçlü kollarını ağaçlara tırmanmak ve canopiler arasında gezinmek için kullandığını öne sürdü.

Lucy'nin keşfinden sonra, Hadar'da en az on üç hominin bireyi daha bulundu ve bu bireyler "İlk Aile" olarak adlandırıldı. Lucy, daha önce bilinmeyen bir hominin türü olan Australopithecus afarensis'e aitti.

Lucy'nin fosilleri şu anda Etiyopya'nın Addis Ababa şehrindeki Ulusal Etiyopya Müzesi'nde sergileniyor. Bu önemli keşif, insan evrimi ve tarihine ışık tutmaya devam ediyor.