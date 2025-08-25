Kur’an-ı Kerimde atom ile ilgili pek çok ayet vardır.

Öncelikle Kur’an-ı Kerimde bahsedilen atom hakkındaki blgilerimizi paylaşalım

‘‘…Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır.

Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir.

Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur.

Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) vb. ile incelenebilir.

Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır.

Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur.

Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür.

Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır.

İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar.

Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır.

Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler.

Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.’’

Evet… Kur’an-ı Kerimde Atomun varlığına işaret edilmiştir.

Yunus Suresinin 61 .'İnci ayetine: "Ne yerde, ne de gökte zerre kadar hata ondan daha küçük veya daha büyük bir şev Rabbinizden gizli kalmaz. Hepsi Kuranda yazılıdır" buyrulmaktadır.

Bu Ayet-i Kerimde "zerreden daha küçük'' sözünün atomun parçalanmasının mümkün olduğu şeklinde anlaşılabileceği Rühu'd-Dini'l İslami isimli eserin yazarı Tabbara tarafından ifade edilmektedir.

Ayetteki, "ne de Gökte" ifadesindeki yerdeki atomun Özelliklerinin Güneş ve Yıldızlarda da aynen mevcut olduğunu açıklamaktadır.

— Zilzal suresinin 7-8'inci Nisa Suresinin 40'ıncı Sebe suresinin 3 ve 22'İnci ayetlerinden de atomun varlığına işaretler vardır

Atom fikri İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemlerden çok gerilere gitmektedir.

Atom fikrini ortaya koyan ve varlıkların atomlardan meydana geldiğini ilk defa İslam’ın gelmesinden çok önceleri ortaya atan kişi yunan filozofu Demokritos'tur.

İslam bilginlerinden Ebu Bekir er-Razi, el-Kindİ, İbn-i Sina yunan filozofunun ortaya koyduğu fikirleri geliştiren kimselerdir.

İngiliz Kimyacı john Dalton Un da ciddi şekilde atom araştırmalara yaptığı bilinmektedir.

İslam bilginlerinden el-Kindi, er-Razi, İbni Sina'dan başka Atom nazariyesi ile İlgili bilgiler veren pek çok bilim adamı vardır.

Kur’an-ı Kerim Allah sözüdür. Kâinat ise Allah´ın eseridir.

Kuran-ı Kerim yüce Peygamberin yaşayan en büyük mucizesidir.

Allah´ın sözü ile eseri arasında ihtilaf düşünülemez.

Atomun yapısından kâinatın işleyişine kadar bütün varlık âlemi hakkında Kuran-ı Kerimde işaretler vardır.

Kuran-ı Kerim; Üslubu, söyleyişi, özlü ifadeleri ile bütün çağların ve zamanların kitabıdır.

Aynı anda hem âlime, hem cahile, hem amire, hem da memura hitap eder.

Kuran-ı Kerim; kendisine inanmayanlara meydan okumaya devam ediyor.

Bir tek harf ve kelime ondan çıkarılamaz.

Çünkü yerine konacak harf ve kelime bulunamaz.

Kâinatın sırlarını anlamak için Kuran-ı Kerim: düşünmeyi ve aklı çalıştırmayı ister.

Kuran-ı Kerimin hedefi; İnsanı imana, ibadete, ahlak güzelliğine, doğruluğa, adalet ve meşru kazanca çağırmak olduğu gibi onda bütün tabiat kanunlarının sırlan da gizlidir.

İlmi yönden son yıllarda keşfedilen bütün konularda işaretler vardır.

Kuran-ı Kerim;

Kâinatın yaratılışını Enbiya suresinin 3O´uncu ayetinde…

Dünyanın dönüşünü Yasin suresinin 40´ıncı ayetinde…

Dünyanın yuvarlak olduğunu Rahman suresinin 33´üncü ayetinde…

Çekim kanununu Râd suresinin 2´inci ayetinde…

Kâinatın genişlediğini Zariyât suresinin 47´inci ayetinde…

Yukarıya doğru çıktıkça oksijenin azaldığını En´am suresinin 125´inci ayetinde…

Atmosferin fonksiyonunu Enbiya suresinin 32´inci ayetinde…

Rüzgârın aşılayıcı olduğunu Hicr suresinin 32´inci ayetinde…

Atomun varlığını Yunus suresinin 61´inci ayetinde…

Her şeyin çift yaratıldığını Zariyât suresinin 49´uncu ayetinde haber veriyor.

Yine Kuran-ı Kerimde; uzayın fethinden, kutuplardan, elektrikten, kömürden, radyo, telgraf, telefondan, nakil vasıtalarından bahseden ayetler vardır.

Hoşça kalınız.