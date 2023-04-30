Ankara

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi organizasyonuyla depremin yaralarını sarmak için düzenlenen "100+59 Sanat Eseri Bağış Müzayedesi", ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Tüm Sanat Galerileri Derneğinin yürütücülüğünde, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği ve Sanatçı Kadınlar Derneğinin paydaşlığında organize edilen müzayede, Rahmi Çöğendez'in sunumuyla "Sessiz Müzayede" isimli web sitesinden de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Müzayedenin açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Odanın, tarihinde ilk kez sanat eserlerinden oluşan bir müzayede düzenlediğini belirterek, "Deprem bölgesinde inşa edilecek konutların duvarları sanat eserleriyle örülecek. Burada sadece sanat eserleri değil, milletimizin alicenaplığı, yardımseverliği, insanlığı, sıkıntı karşısında tek yürek oluşu sergileniyor. Bir kez daha gördük ki sanat sadece iyileştirmez, yaşatır." ifadelerini kullandı.

ATO olarak deprem bölgesine tırlarla yardım gönderdiklerini, daha sonra prefabrik yapılar kurarak geçici barınma sorununu gidermeye çalıştıklarını bildiren Yılmaz, bölgedeki kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için "Ayın Yıldızıyım" temasıyla bağış çağrısı yaptıklarını hatırlattı.

ATO'nun tüm komite ve meclis üyelerinin kampanya için seferber olduğunu vurgulayan Yılmaz, ATO'nun 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesinin ve söz konusu komiteye bağlı üyelerin yanı sıra Ankara'daki sanatçıların da dahil edildiği büyük bir bağış organizasyonu düzenlendiğini kaydetti. Yılmaz, "Depremde tek yürek olduk. Bu müzayede ile de depremzede kardeşlerimiz için birlikte iş yapma kültürünü ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ATO 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Emrah Hacıoğlu da müzayede fikrinin pek çok dernek, ressam, koleksiyoner ve sanatseverin katkısıyla "çığa" dönüştüğünü dile getirdi.

Elde edilen 1 milyon lirayı aşan gelirle deprem bölgesine kalıcı konut kazandırılacak.

AA