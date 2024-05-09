AB'den yapılan açıklamada, üye devletlerin, Malili yetkililerle gerçekleştirilen stratejik inceleme ve görüşmelerin ardından, sahadaki siyasi ve güvenlik durumundaki gelişmeleri dikkate alarak karşılıklı olarak misyonun görev süresini 18 Mayıs'tan sonra uzatmamaya karar verdiği belirtildi.

AB'nin Mali halkına bağlılığının güçlü şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "EUTM Mali'nin faaliyeti, Avrupa Birliği'nin daha geniş çaplı katkısının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Sahel bölgesinde yaşanan askeri müdahalelerin ardından başta Nijer olmak üzere bölge ülkeleri, Batılı güçlerin askerlerini çekmelerini talep etmişti.

Fransa, Batı Afrika ülkesi Nijer'de geçen yıl 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında aralarında başlayan gerilim sonucu, aralık ayında ülkedeki tüm askerlerini çekerek Niamey Büyükelçiliğini kapatmıştı.

ABD de nisanda, Nijer'deki askeri darbenin ardından iktidara gelen yönetimin talebi üzerine, askerlerini bu ülkeden çekmeyi kabul etmişti.