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Milli takım kafilesinde yer alan sporcular ve sıkletleri şöyle:

Organizasyona katılacak kadın ve erkek milli takım sporcuları Sırbistan'a ulaştı.

Şampiyonada Türkiye'yi 6'şar erkek ve kadın milli boksör temsil edecek.

Türkiye Boks Federasyonu ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda müsabakalar 18-28 Nisan tarihlerinde başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek.

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