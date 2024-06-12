İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,43 üzerinde 8.183 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 primle 34.023 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 11.188 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.808 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0740 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 5 yıl görev yapacak milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimlere aşırı sağın damga vurması siyasi belirsizliği beraberinde getirirken, bölge genelinde tahvil faizleri yaklaşık 8 ayın zirvesine çıktı.

Erken seçim kararı alınan Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi dün, seçimlerin ardından toplamda 23 baz puan artışla yüzde 3,33 seviyesini test ederek, 10 Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer Avrupa ülkelerinin 10 yıllık tahvil faizi de satış baskısının artmasıyla Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da mayıs ayı TÜFE aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,4 ile beklentiler doğrultusunda artarken, İngiltere'de nisan ayı sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 0,4 ile öngörülerin üzerinde azaldı.

İngiltere'de nisan ayı dış ticaret açığı da 6,8 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.