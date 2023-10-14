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Ayrıca, Avrupa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle gaz talebinin yükseleceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı.

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Böylece kasım vadeli kontratlarda Avrupa'da gaz fiyatları, son bir haftada yüzde 44,7 artış gösterdi.

Bugün 51 avro seviyesinden açılan fiyatlar, günü dünkü kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 55,3 avrodan kapandı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 53 avrodan kapanmıştı.

Avrupa 'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından artmaya devam ederken, fiyatlar bugün yüzde 4,3 yükselişle kapandı.

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