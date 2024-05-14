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AİHM Başkanı, Mahkeme Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor.

Siofra O’Leary ise 2022'de mahkemenin başkanlık koltuğuna oturmuş ve "AİHM’nin ilk kadın başkanı" ünvanını kazanmıştı.

Bosnjak, 2022'den bu yana mahkemenin başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İngiltere, Gazze'ye giden yardım konvoylarına saldırıların "dehşet verici" olduğunu bildirdi

İngiltere, Gazze'ye giden yardım konvoylarına saldırıların "dehşet verici" olduğunu bildirdi

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 1974'te doğan ve 1996'ta Ljublijana Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bosnjak, 2016'da AİHM yargıcı oldu.

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