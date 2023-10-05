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Genel kurul öncesi EOC Başkanı Spyros Capralos, EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat ve EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Hasan Arat, Cumhuriyetin 100. yılında EOC'nin genel kurulunu İstanbul'da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan dolayı Türk halkı adına teşekkür ediyorum." dedi.

Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'nda Türkiye olarak başarılı bir katılım sağladıklarını belirten Arat, "103 kadın sporcumuz Polonya'da yarıştı. Bu kadınların gücünü işaret ediyor. Kadın voleybol milli takımımız dünyada bir numara olduğunu gösterdi ve Paris biletini aldı. Cimnastik takımımız da Paris biletini aldı." diye konuştu.

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı EOC Genel Kuruluna büyük katılımın olacağını vurgulayan Arat, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın yanı sıra birçok önemli ismin de toplantıda yer alacağını dile getirdi.

Arat, 2027'deki Avrupa Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapıp yapmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Devletimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız açıkçası buna açık. Büyük bir organizasyon söz konusu olduğunda, Türkiye'nin lehine olabilecek bir durum söz konusu olduğunda tüm paydaşlarımız buna destek verir. Bugün Türkiye hem sporcularımıza hem spor altyapılarına yatırım yapıyor. Son 20 yıldaki ilerlemelere bakarsanız spor ve şehir altyapısı olağanüstü ilerleme kaydetti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da 2016'da verdiği sözlerin hepsini gerçekleştirdi. Bu tür organizasyona ev sahipliği yapmanın halkım ve ülkem için önemli olduğunu düşünüyorum. Kahramanmaraş merkezli deprem yaşandığında EOC Başkanı Capralos ve üyeleri anında bize destekte bulundu. Bu fırsattan istifade ederek teşekkür etmek istiyorum. Deprem günlerinde EOC'den büyük destek gördük."

Spyros Capralos: "Bu yıl hepimiz için yoğun bir yıl oldu"

EOC Başkanı Spyros Capralos ise İstanbul'un ev sahipliği yapacağı genel kurula çok sayıda temsilcinin katılacağına dikkati çekerek, "Bu yıl hepimiz için yoğun bir yıl oldu. 4 ana organizasyonumuz oldu. En büyüğü Avrupa Oyunları idi. İki kere Avrupa Gençlik Festivalleri'ni düzenledik. Türkiye halihazırda ikisini düzenledi, çok başarılıydı. Polonya'daki Avrupa Oyunları çok başarılı geçti. Hasan Arat en baştan itibaren oyunların koordinasyonunu başarılı bir şekilde yönetti. Zorlu finansal koşullar altında, mülteci krizinin olduğu dönemde 11 şehirde düzenlenen organizasyonda devasa başarıya imza attı. Kendisini kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2027 Avrupa Oyunları ile ilgili soruyu yanıt veren Capralos, "Farklı konuşmalarımız, farklı paydaşlarla yapılıyor. Dün aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de oyunların İstanbul'da düzenlenmesine yönelik ilgisini görüştük. Şehirlerin bu oyunlar için gereksiz tesisler yapmasından kaçınmaları gerekiyor. Polonya'daki başarımızdan anladığımız kadarıyla bir sürü kamu bütçesini harcamadan bu oyunlara ev sahipliği yapmak mümkün. Aynı zamanda başarılı olabileceğini de gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Oyunları gibi büyük organizasyonlar için iş birliğin önemine dikkati çeken Capralos, "Türk halkı olarak her şeyden önce bizlere olağanüstü organizasyonlar yapabildiğinizi gösterdiniz. İstanbul'daki bütün spor tesisleriniz hazır, yeni tesisler inşa etmek için bütçe harcamanıza gerek yok. Bu imkanı tanımak bizim için onur olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Aynı zamanda Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı olan Spyros Capralos, ülkesinin Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nda görev alan başantrenör Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko'da görev yapan Yunan Dimitris Itoudis ile ilgili bir soruya, "Her ikisi de çok iyi antrenörler. Koçluk yaptıkları ekipleri yükseltiyorlar. Ataman'a Yunanistan'da başarılar diliyorum. Her ikisi için de olağanüstü kariyerlerden bahsediyoruz." diye yanıtladı.

EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi de komite olarak en yoğun dönemi İstanbul'da tamamlayacaklarına dikkati çekerek, "Burada yeni bir döneme imza atmış olacağız. Kurumsal modelimizi değiştirerek bütün modern gelişmelere ayak uydurmaya çalışacağız. 2024 itibarıyla yeni tüzüğümüzün onaylanmasından sonra daha farklı bir dönem başlayacak. Tüzüğümüzü değiştiriyoruz. İcra komitesi üyelerinin sadece 3 dönem için görev yapmalarına olanak sağlayacağız. Akabinde ise 2024 için yeni CEO seçimimiz olacak. Bunun için de doğru kişiyi seçiyor olacağız. 2024 yılının Avrupa Olimpiyat Komiteleri için yeni dönem olacağına inanıyoruz. Kıtadaki en modern komite olacağımızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA