Brüksel

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, şirketlere yeni özen yükümlülükleri getirecek yasa oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, şirketlerin faaliyetlerinde insan hakları ihlalleri ve çevre üzerinde olumsuz etkiler olmaması gerekecek. Bu kapsamda "çocuk işçiliği", "kölelik", "emek sömürüsü" de yapılamayacak. Kirlilik, çevresel bozulma ve biyolojik çeşitlilik kaybı da engellenecek.

Kural kapsamına 1000'den fazla çalışanı ve dünya çapında cirosu 450 milyon avronun üzerinde olan bütün Avrupa Birliği (AB) merkezli şirketler ile AB ülkelerinde lisans anlaşması olan, dünya çapında 80 milyon avrodan fazla ciro yapan ve en az 22,5 milyon avro telif haklarından kazanan yabancı şirketler de dahil olacak.

Firmalar boyutlarına göre yeni kurallara 2027'den itibaren aşamalı biçimde uymak zorunda olacak. Kurallara uymayan şirketlere net cirolarının yüzde 5'i oranında para cezası kesilecek.

Yasa bu aşamadan sonra üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.