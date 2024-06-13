Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da 10 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2024'te birçok golcü isim sahneye çıkacak.

Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.

En golcüsü Cristiano Ronaldo

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.

Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.

Türkiye adına en golcü Cenk

Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor.

33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.

En tanıdık isim Manaj

Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.

Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.

En golcüler

Milli takımların şampiyonada gol beklediği isimler şunlar:

Ülke Futbolcu Takım Gol Sayısı Arnavutluk Rey Manaj Sivasspor 7 Avusturya Marko Arnautovic Inter 36 Belçika Romelu Lukaku Roma 85 Hırvatistan Ivan Perisic Hajduk Split 33 Çekya Patrik Schick Bayer Leverkusen 19 Danimarka Christian Eriksen Manchester United 41 İngiltere Harry Kane Bayern Münih 63 Fransa Olivier Giroud Milan 57 Gürcistan Khvicha Kvaratskhelia Napoli 15 Almanya Thomas Müller Bayern Münih 45 Macaristan Roland Sallai Freiburg 13 İtalya Nicolo Barella Inter 9 Hollanda Memphis Depay Atletico Madrid 45 Polonya Robert Lewandowski Barcelona 81 Portekiz Cristiano Ronaldo Al-Nassr 130 Romanya George Puşcaş Bari 11 İskoçya John McGinn Aston Villa 18 Sırbistan Aleksandar Mitrovic Al-Hilal 58 Slovakya Ondrej Duda Verona 13 Slovenya Josip İlicic Maribor 17 İspanya Alvaro Morata Atletico Madrid 35 İsviçre Xherdan Shaqiri Chicago Fire 31 Türkiye Cenk Tosun Beşiktaş 20 Ukrayna Andriy Yarmolenko Dinamo Kiev 46