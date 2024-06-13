Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da 10 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2024'te birçok golcü isim sahneye çıkacak.
Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.
En golcüsü Cristiano Ronaldo
EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.
Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.
Türkiye adına en golcü Cenk
Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor.
33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.
En tanıdık isim Manaj
Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.
Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.
En golcüler
Milli takımların şampiyonada gol beklediği isimler şunlar:
|Ülke
|Futbolcu
|Takım
|Gol Sayısı
|Arnavutluk
|Rey Manaj
|Sivasspor
|7
|Avusturya
|Marko Arnautovic
|Inter
|36
|Belçika
|Romelu Lukaku
|Roma
|85
|Hırvatistan
|Ivan Perisic
|
Hajduk Split
|33
|Çekya
|
Patrik Schick
|Bayer Leverkusen
|19
|Danimarka
|
Christian Eriksen
|Manchester United
|41
|İngiltere
|
Harry Kane
|Bayern Münih
|63
|Fransa
|
Olivier Giroud
|Milan
|57
|Gürcistan
|
Khvicha Kvaratskhelia
|Napoli
|15
|Almanya
|
Thomas Müller
|Bayern Münih
|45
|Macaristan
|
Roland Sallai
|Freiburg
|13
|İtalya
|
Nicolo Barella
|Inter
|9
|Hollanda
|
Memphis Depay
|Atletico Madrid
|45
|Polonya
|
Robert Lewandowski
|Barcelona
|81
|Portekiz
|Cristiano Ronaldo
|
Al-Nassr
|130
|Romanya
|
George Puşcaş
|
Bari
|11
|İskoçya
|
John McGinn
|Aston Villa
|18
|Sırbistan
|
Aleksandar Mitrovic
|Al-Hilal
|58
|Slovakya
|
Ondrej Duda
|Verona
|13
|Slovenya
|
Josip İlicic
|Maribor
|17
|İspanya
|
Alvaro Morata
|Atletico Madrid
|35
|İsviçre
|
Xherdan Shaqiri
|Chicago Fire
|31
|Türkiye
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|20
|Ukrayna
|
Andriy Yarmolenko
|Dinamo Kiev
|46