MADRİD AA- Yaklaşık iki saat süren toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılmadı.

Granada'daki ana gündemin daha önce Karabağ'daki gelişmelerden ötürü Azerbaycan ve Ermenistan olacağı belirtilse de Aliyev'in katılmama kararı, bugünkü toplantının önemini yitirmesine neden oldu.

Azerbaycan, Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında öngörülen toplantıda AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer almasını şart koşmuş ancak bu talep kabul edilmeyince tepki göstererek AST toplantısına katılmama kararı almıştı.

Aliyev'in yokluğunda Paşinyan ile Michel, Macron ve Scholz'un 4'lü toplantı yaptığı bildirildi.

Zelenskiy'nin Granada'ya gelmesi, AST'nin öne çıkan konusu oldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun toplantı sonrası yapacakları duyurulan basın açıklaması, Sunak'ın ülkesine dönecek olmasından dolayı iptal edildi.

Toplantıya katılan ülke liderlerinin akşamüstü Granada'nın ünlü El Hamra Sarayı'nı dolaşacakları, flamenko konserini izleyecekleri ve Kral 6. Felipe tarafından verilecek yemeğe katılacakları belirtildi.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Granada'ya gelmesi, toplantının öne çıkan konusu oldu.

Zelenskiy, konuşmalarında kış boyunca Rus saldırılarına maruz kalacaklarını ve kendilerini korumak için hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyacaklarını belirterek, "Hepimizin karşılaştığı ilk zorluk, Avrupa'daki birliği korumaktır ve ben sadece AB ülkelerinden değil tüm Avrupa'dan bahsediyorum." dedi.

4. AST Toplantısı'nın İngiltere'de yapılması öngörülüyor.

"AB Konseyinin gayriresmi toplantısı" düzenlenecek

Granada, yarın da "AB Konseyinin gayriresmi toplantısı"na ev sahipliği yapacak.

AB liderleri, yarın genişleme süreci, Avrupa'nın gelecek stratejileri, Rusya-Ukrayna Savaşı, savunma ve İtalya'nın talebiyle düzensiz göç sorunu konularını ele alacak.

AB'den diyalog vurgusu

Diğer yandan AST toplantısına girişte basına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Karabağ'daki gelişmeler sonrasında, insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için Ermenistan'a desteklerini" ifade etti.

"Ermenistan'a yardım etmek için Azerbaycan ile sorunlarının çözümünün diyalog yoluyla barışçıl olmasını desteklemeye devam etmeliyiz." diyen Von der Leyen, insani yardımlarda kullanılmak üzere Ermenistan'a vadettikleri 5,2 milyon avroluk yardımın 10,4 milyon avroya çıkartılmasını teklif ettiklerini, ayrıca 15 milyon avroluk direkt yardım yapmayı planladıklarını kaydetti.

Borrell: "Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının gelmemesi üzücü"

Borrell ise Azerbaycan ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlarının Granada'ya gelmemelerinin üzücü olduğunu dile getirdi.

Borrell, "çatışmanın önlenmesi ve bölgeye istikrarın getirilmesi için" Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine Brüksel'de görüşme çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Granada'da ikili görüşme yapacağını ve kendisini gelecek haftalarda Avrupa Parlamentosunda konuşma yapmaya davet edeceğini açıkladı.

Bir gün sürecek AST toplantısında, "dijitalleşme, enerji ve çok taraflılık" başlıklarında yuvarlık masa toplantıları yapılacak. Toplantıya katılan 40'tan fazla ülkenin liderleri arasında çok sayıda ikili ve çoklu görüşmeler de gerçekleştirilecek.

Öte yandan İspanya ve AB üyesi 4 ülkenin Kosova'yı resmi olarak tanımamasından dolayı AST toplantılarının olduğu kongre salonunda ve masalarda bayrak veya ülke isimleri konulmayarak sadece ilgili liderin adı yazıldı.