2022-2023 Sezonu ülkemizde olduğu gibi Avrupa’da da İskandinav ülkeleri hariç yavaş yavaş son bulmaya başladı. Lig şampiyonların yanı sıra yerel kupalar da sahiplerini buldu. Ülkemizde Süper Lig heyecanı kadar, bu sene bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında kupayı kimin kaldıracağı da merak konusuydu.

Aynı 2005 finalinde olduğu gibi yine bir İngiliz ile bir İtalyan takımı finaldeydi. İngiltere de hem ligi hem de FA Cup ı kazanan Manchester City ile İtalya Kupası şampiyonu Inter karşı karşıya geldi.

İstanbul’da İngilizler bir kez daha mutlu...

Rodri’nin golü ile kupayı müzesine ilk defa götüren maviler, Lig yerel kupa ve Şampiyonlar Ligi kupası ile sezonu üçleme ile kapattı.

İtalyan takımlarının Avrupa Kupaların da bu sezon finallerde kaybetmesi de ilginç bir not olarak kaldı. Avrupa Konferans Liginde Fiorentina, West Ham United’a, UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma penaltı atışları sonucu Sevilla’ya kupayı kaybetti.

Ülkemizde ise Lig şampiyonu Galatasaray olurken, Türkiye Kupasını finalde Başakşehir’i 2-0 ile geçen Fenerbahçe kazandı.

5 büyük ligde ise notlarımız şu şekilde;

İngiltere de Lig şampiyonu ve Federasyon Kupası kazananı Manchester City olurken Lig Kupası şampiyonu Manchester United oldu.

Almanya da şampiyonluk yarışı son dakikaya kadar devam etti. Son haftaya lider giren Dortmund kendi sahasında berabere kalınca şampiyon 11. Defa üst üste Bayern Münih oldu. Almanya kupasını ise Leipzig müzesine götürdü.

İtalya Seria A da 33 yıl sonra Napoli mutlu sona ulaşırken İtalya kupası İnter’in müzesine gitti.

İspanya La liga da Barcelona şampiyonluğunu ilan ederken, ezeli rakibi Real Madrid de İspanya Kral Kupası’nın sahibi oldu.

Ve Fransa…

Şampiyon kadro kalitesi ile son yıllara damga vuran Neymar’lı Messi’li PSG oldu. Fransa Kupası’nı ise Toulouse kazanarak taraftarlarını mutlu etti.

Yeni sezon ise dev maçlar ile başlayacak…

Ülkemizde Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, İngiltere de Manchester derbisi United ile City, İspanya da ise El Classico DA Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak.

Futbol severler için kısa bir yaz arası sonrası ise nefesleri kesen heyecan fırtınası…