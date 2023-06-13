

SİMGE, GAZİANTEP’TE KAPALI GİŞE

“Aşkın Olayım” şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge dün gece Gaziantep Açık Hava’da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere giremedikleri için dışarıda bekleyen hayranlarına seslenen Simge “Söz, tekrar geleceğim” dedi

Son teklisi “Harcandıkça” ve artık bir Türkiye klasiği olan “Aşkın Olayım” ile dillerden düşmeyen Simge geçen hafta Açık Hava Konserler serisine 2 Haziran’da İstanbul’da Turkcell Vadi’de start vermişti. Biletleri karaborsaya düşen İstanbul konserinin ardından Simge dün gece Gaziantep Açık Hava’da hayranlarıyla buluştu. Bir kez daha biletler günler öncesinden tükendi.

Konsere giremeyen Simge hayranları şarkıları dışarıdan dinledi. Kapıda bekleyenlere sahneden seslenen Simge onlar için tekrar gelmeye söz verdi. Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarıyla Gaziantepli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Birçok hit şarkıya imza atan başarılı sanatçı, yaz boyunca Türkiye’yi dolaşmaya devam edecek. Ankara’dan İzmir’e, Bodrum’dan Antalya’ya kadar pek çok noktada konser verecek olan Simge, uzun bir yolculuğa hazırlanıyor. İşte Simge’nin şu anda satışa açılan Açık Hava Konserler serisinin tarihleri:

7 Temmuz Antalya Açık Hava

8 Temmuz Ankara Armada Açık Hava

21 Temmuz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava

26 Temmuz İzmir Kültürpark Açık Hava

3 Ağustos İstanbul Turkcell Vadi Açık Hava

30 Ağustos İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava

---------------------

Yeni şarkıları için stüdyoya kapandılar!

Yeşil Kasaba&MorNarpın önümüzdeki günlerde yeni şarkısını sevenleriyle bulusturacak.Yeni şarkısı için 2 gün boyunca stüdyoya kapandılar. Şarkısının ismi ,görsel resim ve şarkılarından mini video kesiti paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından önümüzdeki günlerde sevenleri ile paylaşacaklar.

Mor Narpın Spor Kıyafeti ile yaz hiç bitmesin dedi!

Geçtiğimiz günlerde Kafa dergisinde çekilen program için Kocaeli'den İstanbul'a giden Mor Narpın ve Murat Selçuk Katıoğlu Beşiktaş,Ortaköy geziye dahil olmak üzere mini bir İstanbul turu yaptılar. Mor Narpın giydiği beyaz spor kıyafeti ile adeta yaz hiç bitmesin dedi.Giydiği beyaz spor kıyafeti ile Mor Narpın ile sevenlerinden tam not aldı



"Aşkın Olayım" gibi çok sevilecek bir şarkı yapmak istiyoruz!

Yeşil Kasaba'dan aslen egeli olan Mor Narpın ve Gaziantep'li Murat Selçuk Katıoğlu geçtiğimiz günlerde basına "Yeni şarkımız çok yakında yayında olacak.Şarkımız her yönü ile kaliteli olsun istiyoruz.Konserler için görüşmelerimiz devam ediyor.Bizim olduğumuz her türlu etkinliği sevenlerimiz ile paylaşacağız.Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarız.İcardi "Aşkın Olayım " şarkısı ile bu sezon çok gündeme geldi.Biz de ilerdeki çalışmalarımızda bu şarkı gibi şarkılar hazırlamak istiyoruz.Tabiki sporda önceliğimiz Kocaeli'de yaşadığımız için Kocaelispor sonra Süper Ligde yer alan 4 Büyük takımımız ve ligimizde yer alan takımlar Şarkımız tutarsa tribünlerde dinlemek isteriz." Diyerek açıklamalarını bitirdi.

****

Kanseri yenen Selhan Özdemir sahnelere geri dönüyor!!

Sanatçı, Şair ve Gazeteci Selhan Özdemir sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.Konser sırasında kansere yakalandığını açıklayan ve sahnelere ara vermek zorunda kalan sanatçı Göktürk Dergisinin düzenlediği ödül töreninde “En iyi çıkış yapan “ yazar ödülünü aldı. Ödül sonrası sahne alan şarkıcı büyük bir mutluluk yaşadı . Gazetecilere açıklama yapan sanatçı "Geri döndüğüm için mutluyum. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum" dedi.Geçen yıl meme kanserine yakalanan Selhan Özdemir özel bir hastanede tedavi olmuştu.

****

ÖZBEKLERİN ZEYNEP BASTIK SEVGİSİ

Ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşan, Türki Cumhuriyetlerde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık dün gece Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te konser verdi. Özbekler Zeynep Bastık’a büyük ilgi gösterdi…

İlk teklisi “Fırça”yı 2014’te yayınladığından beri kariyerinde büyük yol kat eden Zeynep Bastık artık uluslararası şöhrete sahip bir yıldız. Ünü sınırlarımızı aşan Bastık son şarkısı “Eyvah” ile sadece Türkiye’de değil, Türki Cumhuriyetlerde de büyük ilgi görüyor.

Zeynep Bastık dün akşam Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Palace of International Forums sahnesindeydi. Ülkenin en prestijli mekanı olan Palace of International Forums’da konser veren ilk Türk şarkıcı olan Bastık 1500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin çıkışında kulis kapısında bekleyen Özbek hayranları Zeynep Bastık ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmayan Bastık herkesle tek tek poz verdi.

***

CANDAN ERÇETİN YAZ KONSERLERİNE START VERDİ

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin, önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği “Yaz konserleri” kapsamında Açıkhava konserlerine Bursa’dan başlayan Candan Erçetin, coşkulu hayranlarına muhteşem sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserinin sonlarına doğru ritmi artıran Erçetin, kendisine eşlik eden seyirci korosuna teşekkür etti. Yaz konserlerine hız kesmeden devam edecek olan Candan Erçetin, 10 Haziran İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava’da, 20 Haziran’da Ankara Atılım Sahnesi, 21 Haziran Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro’da, 2 Ağustos Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 4 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 5 Ağustos’ta ise Bodrum Antik Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

-------------------------

TUĞBA ÖZERK’IN YENİ TEKLİSİ “SAHİBİNDEN SATILIK” YAYINDA

Besteleriyle ve güçlü yorumuyla söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü popçu Tuğba Özerk, yeni single “Sahibinden Satılık” Özerk müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda bu gece yayınlanıyor..

Söz ve müziği Tuğba Özerk’e ait olan “Sahibinden Satılık” şarkısının düzenlemesini Murat Yeter yaparken Klibin yönetmenliğini ise Buğra Karaçam yaptı. İstanbul’da çekilen klipte özel efektler ve yapay zeka kullanırken, Tuğba Özerk ise cesur pozlarıyla kameraların karşısına geçti. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Çalkala” şarkısıyla uzun süre dijital platformda en çok dinlenenler arasında yer almayı başaran Özerk, “Bu yaz benim yüzümden biraz geç geldi. Sebebi ise benim güzel bir şarkı çıkarmamı beklediler” diyerek esprili bir şekilde cevap vermesinin yanı sıra iddialı olduğunu da dile getirdi.



***

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE DERNEĞİ’NİN 45. ANAOKULU, GAZİANTEP İSLAHİYE ‘DE AÇILDI

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 45. Anaokulunu 10 Haziran Cumartesi günü Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde açtı. İnşaat yapımını hayırsever bir ailenin üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye-” ismi verildi.



“Çocuklar Gülsün Diye – Anaokulu” açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder ,Gazantep Bükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Aksoy, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Musafa Çetin, hayırsever aile ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Ana Okulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

2011 yılından bu yana 44 anaokulunun açılışını gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 45. Anaokulunu ülkemizin yaşadığı büyük felaketten etkilenen illerimiz için “11 ilimizde 11 anaokulu” sloganı ile başlattığı kampanya doğrultusunda, çocuklarımızın hayata bakış açılarını değiştirmek, aydınlık bir geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmak ve geleceğe umutla bakabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen illerimizden olan Gaziantep’in İslâhiye ilçesin ’de açtı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti; 45. Anaokulumuzun açılışına geldik. Ama ben hiç gitmiş gibi hissetmiyorum hep buradaydım, sanki İslahiye’deydim sanki Nurdağı’ndaydım, sanki İskenderun’daydım. Unutmayalım unutturmayalım diye altını özellikle çizdik. Kalbim ve bütün benliğimle Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı olarak bugün buradayım. İslâhiye çok çekti, İslahiye’nin sesini duyurmak için ben sosyal medyada çok çığlık attım, ama bugün çığlıklar çocukların sevinçleri üzerine kurulu, burada çocuk sevinçleri var. Bu sevincin oluşmasında ki katkılarından dolayı hayırsever ailemize çok teşekkür ederim. ”11 afet bölgesinde 11 anaokulu projesi” kapsamında okullar yapmaya devam ederek, minik kalplerin sevinci olmak için elimizden geleni sizlerin destekleriyle başaracağız. Ana okulunu siz annelere emanet ediyorum emanetime iyi bakın olur mu ? dedi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Denizli, Siirt, Niğde, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep’ te anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

****

İrem Derici : Gelenler gelmeyenlere anlatsın lütfen,sahne nedir nasıl kudurulunur

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yer alan Vadi İstanbul'da Jolly Joker'de sahne aldı.Konserine ilgi yoğundu.Sevilen şarkılarını geniş repertuvarı ile sahnesinde sevenlerine söyledi.Sahnesinde Mabel Matiz'in "Antidepresan" sarkısı gibi popüler şarkılara da yer verdi. Konsere sevgilisi Atakan Işıktutan ile geldi.Sahne kıyafeti ile büyük beğeni topladı.

İrem Derici, Sosyal medyasından paylaştığı sahne resminin altına " Muazzam bir misafirlerim vardı!Hem sevdiğim adamın ailesinin güzeller güzeli hatunları hem Hande Özkas'ımın ailesi !Kaç yıllık arkadaşlarım ve Türkiye'nin yine seçili delileri bizlerleydi. Gelenler gelmeyenlere anlatsın lütfen,sahne nedir nasıl kudurulunur... "yazarak paylaştı ve bu paylaşımı büyük beğeni ve yorum aldı.