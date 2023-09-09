Haber: Damla Oya Erman

Artık günlük ziyaretçi sayısını sınırlamak suretiyle bu tarihi mekanın daha sakin ve özgün bir atmosferde keşfedilmesine olanak tanıyor. Bu karar, tüm dünyanın merakla takip ettiği tarihi bir adım olarak kabul ediliyor.

Önümüzdeki yıl ise Venedik, turistik bir devrimi başlatmaya hazırlanıyor. Bu büyülü şehir, dünyanın dört bir yanından gelen günlük ziyaretçilerden bir giriş ücreti talep ederek sakinliğini ve güzelliklerini koruma amacını taşıyor. Bu girişim, turistlerin sayısını sınırlayarak Venedik'i koruma yolunda atılmış önemli bir adımı temsil ediyor.

Avrupa'nın bu iki büyük şehri artık sizi çekmiyorsa, size kaçış rotalarımızı sunuyoruz. İlk olarak, araçların yasaklandığı ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Yunan adası Hydra'ya göz atabilirsiniz. Hydra, sakin atmosferi ve geleneksel mimarisi ile adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

Bu adada, taşıtların yasak olduğu bir ortamda, yerel halkın katırlar, eşekler ve küçük atlar kullanarak ulaştığını göreceksiniz. Sessiz sokaklarında dolaşırken kendinizi gerçek bir kaçışın içinde hissedeceksiniz.

Datça yarımadası ise Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Bu cennet gibi köşe, doğal ve sert manzaraları ile ünlüdür ve turistik kasabaların gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir sığınaktır. Burada, deniz ve doğanın tadını çıkarırken huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.

Son olarak, Finlandiya'nın Ulko-Tammio adası, bu yazın dikkat çeken bir destinasyonu haline geldi. Dünyanın ilk telefon kullanımına izin verilmeyen turistik adası olarak kendini ilan eden Ulko-Tammio, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile ünlüdür.

Finlandiya'nın 41 ulusal parkından biri olan bu ada, insanlar tarafından yerleşilmemiş olmasına rağmen birçok nadir kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Burada, teknolojiden uzaklaşıp doğanın kucağında huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.

Bu sessiz tatil kaçışları, yoğun şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel birer seçenek sunuyor. Sessizliği ve huzuru arayanlar için ideal olan bu destinasyonlar, unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için tam anlamıyla bir cennet sunuyor.