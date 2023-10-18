Haber: Damla Oya Erman

Sosyal medyada görülen istilacı böcek videoları ve endişelenmiş moda tutkunları, hızla dikkat çekmeye başladı. Sonunda, Paris yetkilileri konuya müdahale sözü verdi ve Fransız basını bu hikayeyi yakından takip etti. 3 Ekim'de ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi, tahtakuruların "belasına karşı mücadele etmek" için bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Ancak korku, başka bölgelere - özellikle Londra'ya - yayılmış durumda gibi görünüyor. Bazı seyahat edenler, tahtakuruların Eurostar treniyle Paris'ten Londra'ya yolculuk yaparak taşındığını düşünüyorlar.

Tahtakuruların gerçek tehdidini anlamak için kesin verilere sahip olmak zor, ancak medyada dolaşan bir istatistik, son beş yıl içinde Fransız evlerinin onda birinden fazlasının tahtakurular tarafından istila edildiğini iddia ediyor. Ancak bu verilerin bu yıl için ne kadar geçerli olduğu belirsiz.

Uzmanlar, seyahat edenlerin bu istilacı böceklerden korunmak için ekstra önlemler alması gerektiğini öneriyor. Otel odalarını kontrol etmek, valizinizi bir raf üzerinde tutmak ve istila belirtilerine dikkat etmek önemli. Ayrıca, seyahatten döndüğünüzde valizinizi yaşam alanlarından uzakta saklamak ve giysilerinizi yüksek ısıda yıkayarak bu tür böceklerden korunabilirsiniz.

Sonuç olarak, tahtakuruların Avrupa seyahatlerinizi iptal etmek için bir neden olmadığını belirten uzmanlar, seyahatinizi dikkatli bir şekilde planlayarak ve çevreniz hakkında bilinçli olunarak bu durumla başa çıkabileceğinizi söylüyorlar.