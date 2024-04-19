Ağır Ceza Avukatı Enes Sencer'in tavsiyeleri ise şu şekildedir ;

Dolandırıcılık serbest hareketli bir suç tipi oldugundan her geçen gün farklı yöntemlerle insanlar dolandırılmaktadır . Ekonomik sıkıntıların oldugu bu dönemde hesap kiralayarak para kazanma teklifiyle kisilerin dolandırılması yaygınlasmıs durumdadır. Dolandırıcılar; üniversite ögrencileri, ev hanımları ekonomik zorluk yasayan kisilerle irtibata geçerek banka hesaplarını talep ederek ve belirli bir komisyon karsılıgında kartlarını alarak bu banka hesapları üzerinden suç islemekte ve bu hesap sahipleri bas süpheli durumuna düsmektedir. Hatta bu durum o kadar ileriye gitmistir ki yakınlarını bile bu duruma alet edip magdur olmalarına sebebiyet vermektedirler. Bu konuda müvekkillerimizin birçogu aile üyeleriyle birlikte yargılanmakta olup savunmalarımız bu yönde verilmektedir.

Avukat Enes Sencer : İnsanlar ne için hesabını kiraya verdiğini bilmiyorlar

Bu suç tipinde süpheli ya da sanık müvekkilerin çogu hesaplarının suçta kullanılacagını bilmemektedir.

Dolandırıcılar, ‘’ ailemden para gelecek’’, ‘’ hesabımda haciz var hesabım blokeli para senin hesabına gelsin.’’ gibi türlü yalan, bahane ve aldatmalarla kisilerin hesabını kiralayıp dolaylı yoldan magdur olan kisileri sanık durumuna düsürmektedir. Emniyetten gelen bir arama yahut eve yapılan bir polis baskını ile gerçekleri ögrenmektedirler.

Avukat Enes Sencer: Hesap alışverişi genellikle internet üzerinden verilen ilanlarla sağlanmaktadır

Genellikle internet üzerinden ilanlar vererek hesap kiralayacak kisilere ulasmaktadırlar. ''Evden oturarak aylık x kadar para kazanabilirsiniz '' gibi ilanlar vererek bu aglarını genisletmektedirler. Güven teskil etmek için ise ''zaten bankalar devlet kontrolünde hukuk dısı bir islem yapılsa hemen kapanır ,binlerce insan yapıyor '' gibi vaatler verip insanların iradelerini sarsmaktadırlar.

Avukat Enes Sencer : Bu konuda yargılananlar kesinlikle konusunda uzman kisilerle çalışmalılar

Bu konuda magdur olup yargılanan kisilerin çok iyi bir ceza avukatı ile çalısması gerekmektedir. Bilisim sistemleri kullanıldıgı için dolandırıcılık suçunun nitelikli halinden yargılanacaklarından telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacaktır. Hem ceza hukukundan hem bilisim hukukundan anlayan bir müdafi ile çalısmanız yargılama sürecinde sizi aklamak için en etkin yol olacaktır. Bu suç tipinde konusunda uzman bilirkisilere haricen raporlar yazdırıp hesap hareketlerinin akısından müvekkillerin masumiyetini ortaya koymaktayız.

Bu suç tipi islenisi biçimiyle birden çok suça vücut verebilecek niteliktedir. Söyle ki ; Kiraladıgınız hesap örgüt faaliyetleri , yasa dısı bahis faaliyetlerinde , kara para aklama islemlerinde kullanılmıs olabilir. En kötü senaryoda ise bu suç tiplerinin hepsinde kullanılmıs olabilir. Böyle bir durumda hesabını belli bir kazanç vaadiyle kiralayan kisiler sayısız ceza dosyasının sanıgı konumunda olup kendilerinden zarar tazmini bekleyen müstekiler ile karsı karsıya kalmaktadırlar.

Avukat Enes Sencer : Money Muling tehlikesiyle her an karşılabilirsiniz

Bu suç tipine degindigimizde Money Muling yani kara para aklama yöntemine de deginmemiz gerekmektedir. Bu sistem ise söyledir ; Banka hesap sahibi, banka hesabından üçüncü bir sahıstan para alıp baskasına havale eden veya nakit olarak çıkarıp baskasına vererek bunun için komisyon alan kisidir. Para hesap sahibi, parayı üreten suçlara dogrudan dahil olmasalar bile (siber suçlar, ödeme ve çevrimiçi dolandırıcılık, uyusturucu, insan kaçakçılıgı vb.), bu tür suçların gelirlerini akladıkları için suç ortagıdırlar. Basitçe söylemek gerekirse, para katırları, dünya çapında fon tasırken suç örgütlerinin anonim kalmasına yardımcı olur.

Ülkemizde hesap kiralama ile daha çok dolandırıcılık suçları islenmekte iken 2. olarak kara paranın sisteme girmesi için de kullanıldıgını görmekteyiz. Türkiye, özellikle yasadısı bahisin en çok görüldügü ülkelerden birisi durumunda ve yasa dısı paranın sisteme girmesi içinde yasal banka hesapları kullanılmaktadır. Bu baglamda yine banka hesap sahipleri ve özellikle dijital para platformları üzerinden bu ödemeler sisteme sokulmaktadır.

Para ödeme sistemi üzerinden çesitli bahanelerle kisilere ulasarak önce is basvuru bahanesiyle kimlik fotokopilerini alan failler daha sonra bu kisilerden 1 tl alarak hesaplarını aktiflestirmektedir. Böylelikle aktif hale gelen hesaplar üzerinden failler istedigi gibi para transferini yapabilmektedirler.

Her ne kadar cezaların sahsiligi ilkesi, hesap sahiplerinin suça istirak etmedigine yönelik savunmalar avukatlar tarafından yapılsa da mahkemeler tarafından ceza verilmektedir. Bu yüzden ısrarla vurguladıgımız üzere sürecin konunun uzmanları ile yürütülmesi sarttır.

Avukat Enes SENCER : En yakınlarınıza bile hesaplarınızı asla kullandırtmayın

Konuyu toparlayacak olursak her ne suretle olursa olsun ihtiyacınızı karsılamak amacıyla kötü niyetli bu kisilere, arkadaslarına hatta aile üyelerinize dahi hesaplarınızı kullandırmayınız. Bir sekilde kullandırdıysanız dahi hesap erisiminiz sizde olmalı ve tekrarına müsaade etmemelisiniz. Hesabınıza süpheli bir para geldigi takdirde bankanıza da bildirerek gelen iban numarasına açıklamalı sekilde iade etmelisiniz. Aksi halde geri dönüsü olmayan ve büyük hukuki sorumluluklarla karsı karsıya gelecekseniz demektir.