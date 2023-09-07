ANKARA (AA) - Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Çinli mevkidaşı Li Çiang, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşme sonrasında işbirliği ve ikili ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıklarken, Albenese yıl sonunda Çin'e gideceğini bildirdi.

Albanese ve Çin Başbakanı Li, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki 43. ASEAN Zirvesi kapsamında düzenlenen Doğu Asya Zirvesi (EAS) marjında bir araya geldi.

Avustralya Başbakanlık ofisinden görüşme sonrasında yapılan açıklamaya göre, Albanese, Çinli mevkidaşı Li ile görüşmesini "dürüst ve yapıcı bir görüşme" olarak nitelendirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve devam eden ticaret engelleri, konsolosluk işleri ve insan hakları gibi Avustralya için önemli diğer konuları gündeme getirdiğini belirten Albanese, "Bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunları hakkında görüştük ve bakış açılarımızı paylaştık." ifadesini kullandı.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Başbakanı Li de görüşmede, istikrarlı Çin-Avustralya ilişkilerinin temel çıkar ve ortak arzulara hizmet ettiğini vurguladı.

Avustralya Başbakanı, yıl sonuna doğru Çin'e gidecek

Albanese, geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Bali'deki görüşmelerinden bu yana ülkelerinin ikili ilişkilerinde geldiği noktanın cesaret verici olduğunu ve Avustralya'nın Çin ile verimli ve istikrarlı ilişkiler kurmaya yönelik çalışacağını kaydetti.

ABC News'in haberine göre, 21'inci Avustralya Başbakanı Gough Whitlam'ın tarihi Çin ziyaretinin 50'inci yılı kapsamında ve Şi'nin daveti üzerine Albenese, gelecek 2 ay içerisinde Pekin'i ziyaret edeceğini doğruladı.

Albanese'in Çin ziyareti, 2016'dan beri ilk kez bir Avustralya başbakanının Çin'e gidişi niteliğiyle önem arz ediyor.

Öte yandan, 2020'den beri ilk kez düzenlenen 7'nci Çin-Avustralya Yüksek Seviyeli Diyaloğu bugün Pekin'de başladı.