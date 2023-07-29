Haber: Mert Osman Erman

Olay, Cuma gecesi Lindeman Adası açıklarında Amerika-Avustralya tatbikatı sırasında meydana geldi.

Savunma Bakanı Richard Marles, derhal bir arama ve kurtarma görevi başlatıldığını söyledi.

"Şu anda dört mürettebat henüz bulunamadı," dedi Marles Cumartesi sabahı düzenlenen bir basın toplantısında.

MRH-90 Taipan helikopteri, yerel saatle 22:30'da (GMT 12:30) Whitsundays'deki adanın yakınında düştüğü bildirildi.

"Umudumuz ve düşüncelerimiz mürettebat ve aileleriyle birlikte," dedi Marles ve "gün boyunca daha iyi haberler beklediğimizi umuyoruz" dedi.

"Bu henüz ilk günler ve bu olayla ilgili çok daha fazla bilgi sağlanacak," dedi.

Aynı basın toplantısında konuşan Savunma Kuvvetleri Başkanı Angus Campbell, "korkunç bir an" olduğunu söyledi.

"Şu anda odak noktamız insanlarımızı bulmak ve ailelerine ve ekibimizin geri kalanına destek olmak," dedi.

Şu ana kadar yapılan arama ve kurtarma operasyonuna yardım etmek için sivil kurumlar, polis, halk ve "ABD müttefiklerimiz" tarafından sağlanan desteği takdir ettiğini söyledi.

MRH-90 Taipan helikopteri, Avustralya ve ABD arasındaki en büyük ikili askeri eğitim tatbikatı olan Exercise Talisman Sabre'nin bir parçası olarak yapılan tatbikat sırasında düştü.

Exercise Talisman Sabre, ayrıca Japonya, Fransa, Almanya ve Güney Kore'den askerlerin de katıldığı büyük ölçekli lojistik, kara savaşı, amfibik çıkartma ve hava operasyonlarını test ediyordu.

Tatbikatın 4 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, şu anda yıllık Avustralya-Amerika bakanlık düzeyi diyalogunun (AUSMIN) bir parçası olarak Queensland'de bulunuyorlar.