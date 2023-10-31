Haber: Mert Osman Erman

55 yaşındaki adam, yerel saatle Salı sabahı Eyre Peninsula'daki Streaky Bay'in güneyindeki Granites Beach yakınlarında sörf yaparken şahitler tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Yetkililer, yerel gönüllülerin yardımıyla hava ve su yoluyla bölgeyi araştırıyor.

Bu yıl eyaletteki üçüncü ciddi köpekbalığı saldırısı.

Başka bir sörfçü, Streaky Bay'den yaklaşık 120 km uzakta Mayıs ayında öldürüldü, bu sene daha önce de bir sörfçü ölümcül olmayan bir saldırıya uğradı.

Saldırıya hangi tür köpekbalığı karıştığını açık değil, ancak tanıklar yerel medyaya, boyunun 4 metreden fazla olduğunu söyledi.

Streaky Bay'de yaşayan Phil McEvoy, sabah saatlerinde "oldukça uzun süre" çalan sirenleri işittiğini ve "bu yüzden bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum ve sirenler, surf olduğu arka plaja doğru uzaklaştı" dedi.

9News'e göre, adam o sırada suyun içinde bulunan altı sörfçüden biriydi, ancak diğerlerinden daha uzağa gitmişti.

McEvoy, şu anda kasabada birçok sörfçü olduğunu ve balıkçılık sezonunun bölgedeki köpekbalığı sayısındaki muhtemel artışla ilgili olabileceğini düşündü.

Güney Avustralya'nın batı sahilinin suları, köpekbalıklarının bulunduğu bilinen bir bölge ve bilim adamları, köpekbalıklarının görülme sıklığının artmasının, sayının arttığı anlamına gelmediği konusunda uyarıda bulundu.

Granites Beach, eyaletin başkenti olan Adelaide'den yaklaşık 700 km (434 mil) uzaklıktadır.