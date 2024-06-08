Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basına yansıyan görsellerde bazı yollarda da sel sebebiyle derin çukurların oluştuğu görüldü.

Bölgede yer alan Cobbitty Road Köprüsü’nün su altında kalması sonucu bazı vatandaşlar evlerine gidemedi.

Sydney’in güneyindeki Nepean Nehri’nin taşması sonucu çok sayıda araç su altında kaldı.

Sydney’in kenar mahallelerinde yaşayan vatandaşlara ve Goulburn şehrinin sakinlerine tahliye edilmeye hazır olması çağrısında bulunan yetkililer, aksi halde vatandaşların günlerce sürecek izolasyona maruz kalabileceğini kaydetti.

Yetkililer, taşan baraj sebebiyle nehir kenarında yaşayan vatandaşlara da sel uyarısında bulundu.

New South Wales Eyaleti Acil Durum Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Sydney’in kenar mahallelerinde en az 10 acil tahliye emri verildiği, gece boyunca 49 kurtarma operasyonu yapıldığı duyuruldu.

SBS News’teki habere göre, şiddetli yağmurların etkili olduğu Sydney’de, şehrin yüzde 80 içme suyu ihtiyacını karşılayan Warragamba Barajı taştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.