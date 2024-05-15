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Üniversite yönetiminden, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kampüste kamp kuran öğrencilerden Nick Reich, "bazı öğrencilere zarar verdikleri gerekçesiyle" bu talebin yapıldığını söyledi.

Üniversite yönetiminin, Gazze dayanışma kampı kuran öğrencilerden 7'sinden kamp alanını terk etmelerini talep ettiği aktarıldı.

Avustralya 'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) de Filistin 'e destek gösterileri sürüyor.

Deakin Üniversitesi'nin Burwood kampüsünde de yönetim öğrencilerden göstericilerden kampüsün güvenliğini tehlikeye attıklarını belirterek kampı dağıtmalarını istedi. Öğrenciler ise üniversitenin taleplerine uymayacaklarını ifade etti.

Melbourne Üniversitesi'nde de yüzlerce gösterici, güzel sanatlar fakültesi binasına girerek pankart ve bayrak açtı. Göstericilerin bina içerisine çadır kurmasının ardından, üniversite yönetimi öğrencilerden binayı boşaltmasını istedi.

Daha sonra yüzlerce öğrenci, pankartlar, bayraklar ve sloganlar eşliğinde kent merkezine yürüdü.

ABC News'un haberine göre, Melbourne'deki RMIT Üniversitesi'nde öğrenciler, düzenlediklerini basın toplantısında, okul yönetimini İsrail bağlantılı şirketlerle ilişkiyi kesmeye çağırdı.

AB, İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı yaptı

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