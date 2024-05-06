Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin Compass programına konuk olan Loewenstein, her zaman bir Yahudi olarak dünyaya Gazze'nin korkutucu bir yer olmadığını anlatmanın önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Loewenstein, bağımsız gazeteci olarak daha önce Batı Şeria'da yaşadığını ve çalıştığını o zamanlar da düzenli olarak Gazze Şeridi'ne gittiğini anlattı.

Dini gün ve bayramları önemseyen, İsrail'i güvenli bölge, sığınılacak liman olarak gören dindar bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1974'te dünyaya gelen Loewenstein, Gazze'nin yıkıma uğramış fotoğraflarını gördüğündeki hislerini şu ifadelerle aktardı:

"Fotoğraflara bakmaya çalıştım ve düşündüğüm bu bölgelerden bazılarına gittim mi, orada bir restorana gittim mi, sahilde insanlarla buluştum mu oldu. Öfkeli, üzgün ve genelde aciz hissediyorum."

- "Gazze'de benim adıma yapılanlardan çok utanıyorum"

Loewenstein, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana olanları görmek içler acısı, dürüst olmak gerekirse utanıyorum, çok utanıyorum çünkü bunlar benim adıma yapılıyor." ifadesini kullandı.

Halihazırda Sydney'de yaşayan Loewenstein, sadece kitlesel sivil kayıplarından değil, saldırıların Yahudileri korumaya yönelik olduğu noktasındaki ısrarın da kendisini dehşete düşürdüğünü vurguladı.

"Avustralya, ABD ve İngiltere'deki Yahudi liderlerin mesajları aynı, İsrail'in yaptıklarına arka çıkın, bizi güvende tutan şey bu ve bunun kanıtı kesinlikle yok." diyen gazeteci, aslında bunun Yahudileri daha güvensiz kıldığının altını çizdi.

Loewenstein, "Filistinliler güvende olana kadar İsrailliler ve Yahudiler asla güvende olmayacak." yorumunu paylaştı.

20'li yaşlarının başında ilk defa İsrail'e gitmesinin ardından "My Israel Question (Benim İsrail Sorunum)" adlı ilk kitabını yazan Loewenstein, bu eserinde hem Filistin topraklarının işgalini hem de Avustralya'da ve dünyadaki İsrail lobisini eleştirmişti.

Yahudiler, sessiz kalmadığım için teşekkür etmek amacıyla beni arıyorlar

Geçen yıl çıkardığı, "Filistin Laboratuvarı" kitabıyla dünyada çok satanlar listesine giren ve Avustralya'nın en önemli gazetecilik ödülü Walkley'i alan Loewenstein, son 6 aydır İsrail'e olan öfkesini uluslararası birçok basın kuruluşunda yorumcu olarak milyonlarca kişiyle paylaştı.

Avustralyalı gazeteci, binlerce kişinin sessiz kalmadığı için teşekkür etmek amacıyla kendisini aradığını kaydederek, "Yahudiler, 'Şükür İsrail'in yaptıklarına karşı çıkan birileri var.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Ülkesindeki Yahudi toplumunun büyük kısmının bir zaman tünelinde sıkışıp kaldığına inandığını dile getiren Loewenstein, artık siyonist lobisinin gücünün zayıfladığını belirtti.

Loewenstein, ABD, Avustralya ve birçok ülkede düzenlenen, çok sayıda Yahudi'nin de katıldığı, Gazze'deki kitlesel katliama ve üniversitelerin silah üreticileriyle işbirliği yapmasına karşı çıkan öğrenci protestolarının neyin mümkün olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Yahudi düzeninin kabul etmek istediğinden çok daha fazla eleştirel Yahudi bulunduğuna dikkati çeken Loewenstein, "İsrail ırkçılığına ve işgaline meydan okuyan herkese yönelik asılsız antisemitizm suçlaması, genç Yahudiler, Filistinliler ve vicdan sahibi insanlar tarafından giderek daha fazla reddediliyor." değerlendirmesinde bulundu.