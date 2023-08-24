Haber: Mert Osman Erman

Polis, bir dağ rehberinin geçen hafta Doğu Tirol'deki Schlatenkees buzulunda 2.900 metre yükseklikte bedeni bulduğunu söylüyor.

Yakında bir banka kartı ve sürücü belgesi içeren bir sırt çantası bulundu. Polis, bedeni almak için bir helikopter kullandı.

Polis, adamın Avusturyalı olduğunu ve öldüğünde 37 yaşında olduğunu düşünüyor.

Kimliğini belirlemek için DNA testleri yapılıyor

Polis sözcüsü Christian Viehweider, bu testlerin sonuçlarının bilinmesinin birkaç hafta süreceğini BBC Haberlerine söyledi.

Adamın yanında kayak yapma ekipmanı olduğuna inanılıyor ve 2001 yılında bir kaza geçirdiği düşünülüyor.

Schlatenkees buzulunun ülkenin en hızla eriyen buzullarından biri olduğu düşünülüyor. 2021/2022 raporunda Avusturya Alp Kulübü, 89.5 metrelik kaybın en büyük buzulu olduğunu bildirdi.

Geçen Nisan ayında Avusturya Alp Kulübü, Avusturya'daki buzulların erimesinin rekor seviyede olduğunu söyledi. 1891'de ölçmeye başladığı tarihinden bu yana böylesine büyük bir buzul çekilmesi kaydetmediğini belirtti.

Bu yaz hızla küçülen Alp buzullarında benzer keşifler yapıldı ve eriyen buzlar uzun süredir saklanan sırları ortaya çıkardı.

Haziran ayında bir dağcı, aynı buzulda, Tyrol'de Venediger dağ grubunda insan kalıntıları ve kemikler buldu. Kalıntıların Schlatenkees buzulunda yıllardır olduğuna inanılıyor. DNA testi devam ediyor.

"Bu kadar kısa süre içinde buzulda iki böyle keşfin olması oldukça olağandışı bir durumdur," dedi Viehweider.

1964'ten bu yana Avusturya Alpleri'nde kaybolan yaklaşık 45 kişinin hala yerinin belirlenmediğini söyledi.

İsviçre'de, 1986'dan beri kayıp olan bir Alman dağcısının bedeni geçen ay Zermatt'ın üzerindeki Theodul buzulu yakınlarında bulundu. Dağcılar, buzun içinden çıkan bir yürüyüş botu ve kramponları fark etti.

DNA analizi, bedenin 37 yıl önce kaybolan bir Alman dağcısına ait olduğunu gösterdi. O dönemde yapılan büyük bir arama kurtarma operasyonu onun hiçbir izine ulaşamamıştı.

Polis dağcının adını vermedi, ancak onun yürüyüşe çıktığı sırada 38 yaşında olduğunu söyledi.

İsviçre ve Avusturya bu yaz çok sıcak koşullar yaşadı ve Avrupa'nın çevresi için önemli olan Alp buzullarının geleceği konusunda endişeler bulunuyor.

Buzullar tarafından depolanan kış karları, Ren ve Tuna gibi Avrupa nehirlerini dolduruyor, tarım için su sağlıyor veya nükleer santralleri soğutmak için kullanılıyor.