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Türkçe ve İngilizce yayınlanan sitede, caminin tarihçesi, geçmişteki restorasyonlara ilişkin bilgiler, tarihi yapıya dair efsaneler, son restorasyonun güncesi ve camiye ait görsellere yer verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yayına giren " www.ayasofyaikebircamii.gov.tr " adresinde camiyle ilgili tüm detaylar yer alıyor.

Ayasofya-i Kebir Camii 'nin web sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun hizmetine sunuldu.

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