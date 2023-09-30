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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis Özel Harekat ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda A.T. yakalandı.

Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheli A.T'nin mahalledeki bir evde saklandığını tespit etti.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Araçtakilerin kaçmaya çalışması üzerine çıkan arbedede şüpheli bir kişi, polis memuru N.H.T'yi bıçak la yaraladı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevini sürdüren motosikletli polisler, durumundan şüphelendikleri 09 FK 205 plakalı otomobil i takibe aldı.

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