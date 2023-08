ATA DEMİRER’İN BURSA BÜLBÜLÜ ALBÜMÜ 45 MİLYON KEZ DİNLENDİ!

Film ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan Ata Demirer, geçtiğimiz aylarda BKM etiketi ile yayınlanan ve 12 parçadan oluşan Bursa bülbülü orjinal film müzikleri albümü ile,tüm dijital platformlarda 45 milyonun üstünde dinlendi.

Listelerde 1 numaraya yerleşen albüm plağı 4.baskıya girdi

Plak koleksiyonerleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan albüm, Kalan Müzik & BKM iş birliği ile LP formatında geçtiğimiz günlerde. 4. kez basımı gerçekleşti. Yayınlandığı ilk hafta müzik listelerinin en çok satın alınan ve dinlenen albümler listelerinde yer alarak adından başarıyla söz ettiren ve dinleyicilerden tam not alan Ata Demirer, “Bursa Bülbülü ” orjinal film müzikleri albümü ile müzikseverleri 80’li yıllara götürüyor.

Ata Demirer’in film ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan ve müzikseverlerin 80’li yıllara götüren, yayınlandığı günden bugüne tüm dijital platformlarda 45 milyonun üstünde dinlenme rakamına ulaşan “Bursa Bülbülü” Orijinal Film Müzikleri albümünde, filme özel hazırlanan üç yeni eser yer alıyor. Müzik listelerinin yanı sıra, rötasyona girdiği radyolarda en çok istek alan, dillere pelesenk olan “Beyaz Zambaklar”ın sözleri Ata Demirer’e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, “Unutma Beni” ve “Bursa Kızları” adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.

Erol Evgin Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu!

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında, geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.

Bodrumluların ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan Erol Evgin; “Rüya”, “İçimdeki Fırtına”, “İmkansız Aşklar” gibi sevilen şarkılarını gece boyunca kendisine eşlik eden Bodrum korosu eşliğinde söyledi.

ARSLAN’IN SEYİR DEFTERİ “TÜRKÜLERE SELAM” DEDİ!

Gazeteci, Yazar, Şair, Radyo mikrofonlarının buğulu, hüzünlü sesi Arslan Güven’in Güneş Plaktan çıkan “Türkülere Selam” 1 ve 2 albümü yeniden tüm dijital platformlarda.

Medya sektörünün emektar ismi Arslan Güven; Türkülere farklı bir yorum katarak buğulu sesiyle yön verdi.

Kendine has yorumuyla türküleri şiirleriyle destekliyen usta isim kültürel değerlere sahip çıkıyor . Hafta içi Cem Radyo mikrofonundan dinleyicilere seslenen Usta isim, yeni jenerasyon ne kadar değişirse değişsin yediden yetmişe Türküleri dinletmeye ve sevdirmeye devam ediyor.

Türkülere Selam 1 albümünde; Fırat türküsü, kısa bir hasret, iki keklik bir kayada ötüyor, bugün bize pir geldi, yağmur yağıyor küçüğüm, sılaya doğru, çift candarma, puslu yağmur, divane aşık, dostum dostum. Türkülere Selam 2 albümünde; Şu kanlı zalimin ettiği işler,otuzunda, gafil gezme şaşkın, üç kız bir ana, Zeynep bu güzellik, drama köprüsü, hem okudum hemide yazdım, gönül, şişli meydanında üç kız, ince huylum eserleri yer alıyor.

ZAFERİN RENGİ ÇEKİMLERİ İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLADI!

Yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz tarafından Eylül ayında çekimlerine başlanacak olan Zaferin Rengi 2024'ün ilk yarısında seyirci ile sinemada buluşucak.

1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişin hikayesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak olan Zaferin Rengi sinema filmi çekimler için geri sayıma başladı!

Eşsiz dostluklar, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikayesiyle örülmüş olan Zaferin Rengi güçlü oyuncu kadrosu ile önümüzdeki sezonun en iddialı sinema filmleri arasında olmaya aday.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i canlandıracağı daha önce açıklanan yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve Peyker rölünde yer alacak olan Gülper Özdemir dışında filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verecek.

Drakula: Son Yolculuk” Sinemalarda!

Bram Stoker'ın tüyler ürpertici romanı Dracula’nın Kaptanın Seyir Defteri adlı bölümünden beyazperdeye uyarlanan Drakula: Son Yolculuk’un (The Last Voyage Of The Demeter) seyirci ile buluşmasına sayılı günler kaldı. Korku ustası yazar Stephen King’ten gelen övgülerle adından şimdiden söz ettirmeyi başaran filmin yönetmen koltuğunda Norveçli korku virtüözü André Øvredal oturuyor. Elli adet gizemli ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere kiralanan Demeter adlı ticari geminin dehşet verici hikâyesini konu alan “Drakula: Son Yolculuk”, ülkemizde vizyonda.

Tüm zamanların en ünlü boyun ısıran hortlağının nefes kesen hikayesini konu alan “Drakula: Son Yolculuk” için geri sayım başladı. Korku ustası Stephen King ve ödüllü yönetmen Guillermo del Toro’nun filmle ilgili attığı tweetler vizyon öncesi heyecan yaratırken, film ünlü isimlerden tam not aldı.

Üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan elli adet ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere kiralanan Demeter adlı ticari geminin dehşet verici hikâyesini konu alan filmde okyanus yolculuğunda hayatta kalmaya çalışan ve her gece gemideki acımasız bir varlık tarafından sinsice takip edilen talihsiz mürettebatın başına tuhaf olaylar gelir. Bir süre sonra kömüre dönmüş, terk edilmiş bir enkaz halinde İngiltere kıyılarına geri dönen Demeter’in mürettebatından ise hiçbir iz yoktur.

Zodiac ve Black Swan filmlerinin yapımcılarının imzasını taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Norveçli korku virtüözü André Øvredal oturuyor.

Electronica Festival için geri sayım başlıyor!

Zorlu PSM’de bu hafta, İsveçli progresif metal grubu Soen “Atlantis Live” Avrupa turnesi kapsamında 3 Eylül 2023'te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahne almaya hazırlanırken, %100 Müzik katkılarıyla gerçekleştirilecek bir elektronik müzik deneyimi olan Electronica Festival için geri sayım başlıyor.

Nefesleri kesen bir elektronik müzik deneyiminin geri sayımı tekrar başlıyor; Electronica Festival, %100 Müzik katkılarıyla, 1-2 Eylül'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de şu ana kadar gerçekleşmiş en akılda kalıcı DJ performanslarına ev sahipliği yapan Electronica Festival 19. yılını, heyecan verici isimleriyle, nefesleri kesen canlı performanslarıyla, göz alıcı sahnesiyle ve kendine has kültürüyle tüm elektronik müzik tutkunlarıyla kutlamaya hazırlanıyor.