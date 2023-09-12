HAYATLA BARIŞ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR!

Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı Hayatla Barış filminin dev oyuncu kadrosu ile okuma provaları başladı. Kısa süre içinde sete başlanacak olan filmin kadrosunda Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, okuma provasında oyuncuları ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti ve başarılar diledi.

Yapımcılığını Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yapacağı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin’in kaleme aldığı Hayatla Barış filminin çekimleri İstanbul’da yapılacak. Müziklerinde Fahir Atakoğlu gibi kült bir ismin imzasının bulunacağı, altı haftada bitmesi planlanan ve uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak filmin, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması hedefleniyor. Ayrıca gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan Hayatla Barış filminin Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor.

SAMİ ÇELİK KONYA SEYDİŞEHİR GENÇLİK FESTİVALİN’DE 60 BİN KİŞİYLE BULUŞTU





Konya’nın Seydişehir ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali üçüncü gününde son buldu. Tek seferde 60 bin kişinin katılımıyla izleyici rekoru kırılan festivalde Ünlü isim Sami Çelik sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneden eliyle yaptığı kalp işaretine 60 bin kişi kayıtsız kalmadı.





Memleketi Konya Seydişehir ilçesinde yapılan Gençlik Festivalinde hemşerileriyle buluşan, sevilen şarkılarını seslendiren Sami Çelik 60 bin kişiye müzik ziyafeti yaşattı.Sanat yılının 35.yılında olan ünlü isim,yılardır memleketim Konya’da bir çok konser ve festivale katıldım, ilk defa böyle bir kalabalıkla karşılaşıyorum çok mutluyum. Memleketime bu kalabalık coşku çok yakıştı dedi.Belediye başkanı Mehmet Tural sahnede Ünlü sanatçıya Şeydişehrin sembollerinden el işlemeli bir hediye taktım etti. (Ayper Kaya özel haber)

PETEKKAYA,HAYATINI OYNADIĞI İLHAN DOĞAN’I EVİNDE AĞIRLADI

İlginç ve çarpıcı hayat hikayesiyle yapımcıların da dikkatini çeken iş insanı İlhan Doğan’ın hayatı beyaz perdeye geliyor. “Her Şeye Rağmen” filminde İlhan Doğan’ı canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu kez onu evinde ağırladı.

Avrupa’da yaptığı başarılarla “Müthiş Türk” olarak adından söz ettiren iş insanı İlhan Doğan’ın çarpıcı hayat hikayesi sonunda sinema filmi oldu. Yapımcıların dikkatini çeken Doğan’ın hayatı “Her Şeye Rağmen” filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. 26 Eylül’de İstanbul’da özel galasını yapacak olan film, sinema severler ile buluşmak üzere 29 Eylül’de vizyona girecek. “Her Şeye Rağmen” filminde İlhan Doğan’ı canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, ilk kez ünlü iş insanını İstanbul’da kendi evinde ağırladı. Eşinin yaptığı yöresel yemeklerle özel misafirini ağırlayan Erkan Petekkaya, İlhan Doğan ile filmin vizyona girmesinden önceki son hazırlıklarını birlikte gözden geçirdiler. Görüşmeye filmin yapım koordinatörü ve gazeteci Nurettin Soydan’da katıldı. Baş başa ve oldukça sıcak atmosferde geçen buluşma saatlerce sürdü.

“Tüylerim diken diken oluyor!”

Filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, gerçek ve çok ilginç bir hayat hikayesini beyaz perdeye aktardıklarını ifade ederek “Nasıl bir hayat, nasıl bir çıkış inanmak gerçekten zor. Hala o sahneler gözümün önüne geldikçe tüylerim diken diken oluyor” ifadesini kullandı. Petekkaya, zor koşullarda çekilen ve gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen “Her Şeye Rağmen” filmini, seyircilerin de çok seveceğini ve ilham alacaklarını dile getirdi.

Filmin galası 26 Eylül’de İstanbul’da yapılacak…

“Her Şeye Rağmen” filminin galası 26 Eylül Salı günü Kanyon AVM’deki Paribu Cineverse salonlarında yapılacak. Filmde rol alan Alman oyuncuların da davetli olarak katılacağı filmin galasında, hayatı filme çekilen iş insanı İlhan Doğan ve çok sayıda ünlü isim de hazır bulunacak.

YENİ KRAL VE KRALİÇE SEÇİLDİ

Bu yıl altıncı kez düzenlenen “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın finali Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da yapıldı. Ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturdukları gecede Kraliçe tacını yirmi bir yaşındaki lise öğrencisi Pınar Deniz giyerken, Kral ünvanını ise on dokuz yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Navdar kazanarak birinci oldular.

Kız ve erkek toplam yirmi finalistin Daniel’s Paris ve Sueno Blanco By Burcu Aynur kıyafetleri ile defile yaparak jüri karşısına çıktığı gecede “Kraliçe” tacını yirmi bir yaşındaki lise öğrencisi Pınar Deniz giyerken, “Kral” ünvanını ise on dokuz yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Navdar kazanarak birinci oldular. İkinciliği Samira Hoca ve Serhat Özer, üçüncülüğü ise Ela Yılmaz ile Oğulcan Yaşar kazandılar. Kraliçe seçilerek taç giyen Pınar Deniz yarım kalan lise eğitiminin yanı sıra mankenlik ve butik işletmeciliği yaptığını söyledi. Kral ünvanı alan Doğukan Navdar ise Başkent Üniversitesi’nde Radyo-TV bölümünde eğitim görüyor. Dereceye giren altı finalist ödül olarak Tümay Özokur Akademi’den ücretsiz oyunculuk eğitimi alarak, sinema TV sektörüyle buluşma imkanına kavuşacaklar. Film yapımcısı Mustafa Uslu’da dereceye giren iki finalisti çekimlerine başlayacağı Zeki Müren filminde rol vereceğini açıkladı.

USTALARA YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın gala gecesinde ayrıca her yıl tekrarlanan “Yaşayan Değerlere Saygı” bölümünde çeşitli ödüller verildi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit ile Türk tiyatro sahnelerinin duayen ismi Nevra Serezli Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü aldılar. Magazin gazeteciliğinde elli yılı geride bırakan gazeteci Yaşar Şenyüz’de Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı verdi.

“O BÜYÜLÜ İNSANLAR” YENİDEN OKULLARIYLA BULUŞUYOR

İnsan olmanın, hatıraların ve sanatın iç içe geçtiği “O Büyülü İnsanlar” kitabıyla Zeynep Oral, engin bilgilerini bir araya getirdiği kitaplarını, gözden geçirilmiş yeni baskılarıyla İnkılâp Kitabevi etiketiyle çıkarıyor.

Zeynep Oral, gazetecilik alanındaki uzmanlığına dayanarak yıllar boyu dünyaca önemli sanatçılarla biriktirdiği anı ve deneyimlerini “O Büyülü İnsanlar” kitabında okuyucularına aktarıyor. Çalışmasında yer verdiği isimlerin görünenin ve bilinenin dışındaki gizli kalmış sanatçı kişilikleriyle tanıştıran Oral, kaleminin gücü ve anlatımının başarısı ile okuyucularına sayfalar arasında dans etme olanağı tanıyor. “O Büyülü İnsanlar” kitabı ile sanata ve sanatçıya verilmesi gereken değeri bir kere daha gündeme getiren Oral, okuyucularına sunduğu akıcı okuma ve anlatım serüvenini kendine has deneyimleri ile taçlandırıyor. Bu sayede de Türk edebiyatının anı türünü yeniden tanımlıyor.

SAHNEDE BOŞANMA TEKLİFİ

Fulden Akyürek ve Barbaros Uzunöner dünyanın ilk sahnede romantik boşanma teklifinin ardından birbirlerinden ayrılıyor. Sezonun en ilginç oyunu olan BOŞANMA TEKLİFİ, seyircisini kahkahaya boğan tek celse bir komedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile oyunlar sahneleyen Bu Tiyatro’nun yeni projesi yeni sezonda Türkiye’nin en çok sahnelenen oyunlarından biri olacak. Sahneleniş şekli, metni ve kurgusu ile ilişkilere dair farklı bir komedi olan “Boşanma teklifi” KARDEŞ PAYI dizisi oyuncularından Fulden Akyürek ve mizah yazarı Barbaros Uzunöner usta işi bir komedi ile sahnede.