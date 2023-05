CANIM TİYARO: “ŞEYH BEDREDDİN DESTANI”

Nâzım Hikmetin yazdığı, usta oyuncu İlkay Akdağlı’nın yorumladığı Şeyh Bedreddin Destanı sezonun son oyunlarını İstanbul ve İzmir’de sergileyecek.

“ Yârin yanağından gayrı paylaşmak için her şeyi”

Felsefesiyle hatırladığımız İslam mutasavvıfı, kazasker, tarihimizin en eski sosyalisti Şeyh Bedreddin‘in Osmanlı’ya karşı başlattığı halk ayaklanması ve sonu idamlara uzanan trajik öyküsü, Nâzım Hikmet’in ölümsüz dizeleri ve İlkay Akdağlı’nın benzersiz müzikal anlatımıyla yılın kaçırılmaması gereken izlencesine dönüşüyor.

Tv izleyicilerinin Kızılcık Şerbeti, Çukur, Pis Yedili ve Ada Masalı gibi dizilerden tanıdığı tiyatro oyuncusu İlkay Akdağlı bu oyunda, Ustası Tuncel Kurtiz’in Şaman öğretisinden yararlanırken izleyicinin aklına ve yüreğine ulaşabilmek için yeni anlatım teknikleri denemekten geri durmuyor.

Kurtiz’in ve Akdağlı’nın özgün bestelerinden oluşan eser, semahlar, türküler, dünya halk ezgileri, Zülfü Livaneli ve Ruhi Su ezgileriyle dantel gibi işlenmiş. Müzik düzenlemelerinde Devrim Özder Akın ve Serdar Emin Kurutçu gibi değerli müzisyenler altın dokunuşlarda bulunmuşlar. Ünlü Koreograf Alpaslan Karaduman, oyunun esrik şamanik yapısına hiç zarar vermeden hareket düzenine, minimal estetik dokunuşlarda bulunmuş.

Ritüel tiyatrosunun, epik anlatım biçimleri ile özenle harmanlandığı bu müzikal gösteride İlkay Akdağlı’ya şarkılarda güçlü vokali ile Cemre Nur Özdemir eşlik ediyor.

Geleneksel ile Klasiğin Buluşması “Tellerin Nefesi”

Ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons’un son projelerinden, caz ve gelenekselin buluştuğu, “Le Souffle Des Cordes” (Tellerin Nefesi), 5 Mayıs Cuma , 20.30 ’da seyircisiyle ilk defa İş Kuleleri Salonu’nda buluşuyor.

Fons’un Serkan Halili ve Derya Türkan ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, geleneksel Türk müziği motiflerinin yanı sıra flamenko müziğinin etkilerini de içinde barındırıyor.

Fons’a Serkan Halili ve Derya Türkan yanında, Kiko Ruiz (flamenko gitar), Florent Brannens (keman), Amandine Ley (keman), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (çello) eşlik ediyor.

BİR NEV'İ ALATURKA

Kendine has bir dinleyici kitlesine sahip Nev’in, farklı yönlerini yansıttığı, zamanla ruhumuza işleyen unutulmaz şarkıların yer aldığı Pasaj Müzik etiketli “Bir Nev-i Alaturka” albümünde yer alan Mazide Aşk şarkısı yeniden dijital platformlarda video klibiyle birlikte yerini aldı. Yayımlandığı yıllarda büyük ses getiren albümün çıkış şarkısı ‘Mazideki Aşk’ hayranlarına sürpriz oldu. Fotoğraflarını Candaş Arın’ın çektiği albümdeki “Mazideki Aşk” şarkısının video klibinin yönetmenliğini Mahir Akyol yaptı.



Hazırlıkları iki yıl süren projede; eşsiz Türk Sanat Müziği eserlerini Rock, tango, latin ve rembetika tınılarıyla yorumlayan Nev hayatımıza Zor’la girmişti ve bu albümü dinleyen herkes Nev’i sevmekten usanmayacağa benziyor. On şarkının yer aldığı, prodüktörlüğünü Nev’in, sanat danışmanlığını Hasan Esen’in üstlendiği albümün masteringi New York’ta Sterling Sound stüdyosunda Tom Coyne tarafından yapıldı.

Hüzün, coşku, efkar, neşe... Hayatımızda yer alan tüm duyguları içinde barındıran albüm iddialı ama aynı zamanda naif bir tını da taşıyor.



Klasik alaturkaya ilgiyi arttıracak farklı bir tarza sahip olan albüm sayesinde; Kemani Sarkis Efendi’nin, “Kimseye Etmem Şikâyeti, Kaptanzade Ali Rıza Efendi’nin, “Akşam Misafiri”i, “Denizde Akşam”ı, Yıldırım Gürses’in “Mazideki Aşk”ı, Dede Efendi’nin “Ey Büt-i Nev Eda”sı ile dinleyenler; geçmişin gizli kalmış hazinelerine doğru, kimi zaman hüzünlü kimi zaman coşkulu ama muhabbetin eksik olmadığı yolculuklara çıkıyorlar.



“Ben Küskünüm Feleğe”, ”Sevmekten Kim Usanır”, “Şimdi Uzaklardasın”, “Sensiz Olamam” gibi zamanla ruhumuza işlemiş, duymaktan keyif aldığımız eserleri bambaşka tatlar katarak dinlememizi sağlayan albüm, bir yandan da gençlerin kaliteli müziğe olan farkındalığını arttırıyor.

SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇTI

House of Performance, 26 Nisan Çarşamba akşamı Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Nilgün Belgün, Prof. Mehmet Sungur; Senay Gürler ve Semih Saygıner, Açelya Akkoyun, Akasya Aslı Türkmen, Ümit Kantarcılar, Derya Artemel, Ersin Korkut, Gonca Vuslateri, Ayşe Erbulak, Özden Özgürdal, Renan Bilek, Ahu Türkpençe, Mehmet Çelik, Tamer Levent gibi seçkin davetlilerin katıldığı bir törenle açıldı.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı açılış töreninde, yatırımcı, yönetim kurulu başkanı Harun Türk, yönetim kurulu üyeleri Hakan Haksun ve Bosna Altın, Genel sanat yönetmeni Özen Yula, açılış konuşmalarından sonra, gelen konuklara mekanla ilgili bilgiler verdiler.

Açılış töreninde hem oyunculuğu hem de dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla Zuhal Olcay sahne alarak geceye renk kattı. Gecenin sonunda tüm davetliler sahneye çıkıp Zuhal Olcay’ a eşlik ettiler..

İstanbul ve Bakırköy’ü tiyatro, müzik, sinema alanında çok amaçlı bir kültür sanat merkezine kavuşturan House Of Performance(HOP), kendi kurumsal yapısında ustalarla gençleri bir araya getirerek, gelenekle çağdaş yapının el ele verdiği bir merkez olacak. Ayrıca merkezde yıl boyunca birbirinden farklı tiyatro oyunlarıyla, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler, oyunculuk, yazarlık ve çağdaş medya araçları üzerine çeşitli eğitimler bulunacak.

100 Yıllık Cumhuriyetin Sesi Münir Nureddin Selçuk

Klasik Türk müziği şarkıcı ve bestecisi Münir Nureddin Selçuk ölüm yıldönümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen bir konserle anılıyor. Selçuk’un torunu Nükhet Sirel tarafından organize edilen konser “100 Yıllık Cumhuriyetin Sesi Münir Nureddin Selçuk” başlığıyla gerçekleşecek konser; Cumhuriyetin 100’üncü yılına ve Münir Nureddin Selçuk’un şahsında Cumhuriyet dönemine aktarılan müzik geleneğinin tüm mensuplarına bir saygı duruşu özelliği taşıyor.

İcracılığı ve bestekârlığıyla geçmişle gelecek arasında köprü olan, dönemindeki ve kendinden sonraki müzisyenleri etkileyen Münir Nureddin Selçuk’un ölüm yıldönümünde, CRR’de gerçekleşecek anma konserinde; 19’uncu yüzyıldan 20’nci yüzyıla uzanan geniş bir repertuvar icra edilecek.

Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Güzin Değişmez, Çiğdem Yarkın ve Bekir Ünlüataer ’in solist olarak yer alacağı konseri İhsan Özer yönetecek. Konserde İncila Bertuğ ve Hüseyin Kıyak ise anlatıcı görevini üstleniyor.

Sinemaseverlere müjde!

Sinemanın en özgün hikaye anlatıcılarından Ezel Akay’ın üç filmininde

yer aldığı Mubı seçkisi mayıs ayında yeniden sinemaseverlerle.

Özlenen, merak edilen, yeniden izlenmek istenen ve ilk kez sinemaseverlerle buluşacak filmlere ev sahipliği yapan Mubı mayıs seçkisi, 1936’dan günümüze uzanarak sinemaseverleri farklı dönemler ve tarzlarda yolculuğa çıkarıyor.

sinemanın en özgün hikaye anlatıcılarından biri olan Ezel Akay imzalı. (2004) Gerçek bir Unkapanı hikayesi olan “Neredesin Firuze” Türkiye sinemasının en başarılı müzikallerinden biri olarak pek çok kişinin gönlünde taht kurmayı başardı. Ezel Akay’ın geleneksel anlatıları ve halk öykülerini postmodern bir estetikle dönüşüme uğrattığı bu başyapıt, gösterişli set tasarımları ve yıldızlarla dolu kalabalık oyuncu kadrolarını bir araya getirerek geçmiş ve şimdiki zamanın iç içe geçtiği, sinemada eşi olmayan bir üslup meydana getiriyor. M ayıs ayında Mubı seçkisinde yer alacak Ezel Akay filmlerinin arasında Hacivat Karagöz neden öldürüldü? ve 7 Kocalı Hürmüz’ de yer alıyor.