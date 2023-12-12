FESTİVALİN RUHUNA YAKIŞIR KAHKAHA DOLU BİR FİNAL

Bu yıl 6. kez gerçekleşen İstanbul Komedi Festivali son gösterisiyle kahkahalar eşliğinde final yaptı.

Türk sinema sektöründe gişe rekorları kıran filmlere imza atan BKM, tam 1 ay boyunca şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali’nin son gününde geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Touch’da, festivale özel olarak hazırlanan etkinliklerden “Mehmet Açar ile Aile Arasında Film Okuması”nda “Aile Arasında” filminin senaristi Gülse Birsel ve yönetmeni Ozan Açıktan’ı, sinema eleştirmeni Mehmet Açar moderatörlüğünde seyirci ile buluşturdu!

Tüm zamanların en iyi gişe yapan Türk filmleri listesinde yer alan “Aile Arasında” filminin senaristi Gülse Birsel ve yönetmeni Ozan Açıktan’ın içten sohbeti ile konuk olduğu bu özel etkinlikte filmin kahkahalarla çekilen sahneleri, alt metinleri, diyalogları, kült olan karakterleri ve unutulmayan anları başrolde oldu. Aşkı da dostluğu da barındıran, izleyicilerin “kahkaha attıktan sonra iki dakika dinleneyim de karnımın ağrısı geçsin"dedikleri Aile Arasında filminin en özel anları ve anıları İstanbul Komedi Festivali’nde kahkaha krizine döndü. İlk kez bu özel projede sahnede buluşan usta isimler katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşatırken, seyircilerin kahkahaları eşliğinde eşşsiz bir gösteriye dönüştü.

“SAHNE BİR MÜZİKAL BİR PANDOMİMDİR”

“Hissettiğin notayı basarsan samimi olur, hissettiğin müziği çalarsan sahneden daha samimi bir duygu verirsin.” diyen, caz müziğinin önde gelen ismi Kerem Görsev, mag Aralık sayısına konuk oldu.

1967 yılında piyano ile konservatuara başladığını söyleyen Kerem Görsev Mag'a özel açıklamalarda bulundu."1972 yılında devlet konservatuarı açılınca, oraya geçtim; beş sene keman çaldım, üç ya da dört sene de viyola çaldım" ifadelerini kullanan Görsev sözlerine şöyle devam etti: "Piyanoyu hiç bırakmadım. Enstrümanların amiral gemisidir piyano. Görsel olarak da duyumsal olarak da ritmik olarak da beni çok etkileyen bir alet. Dünyadaki bütün efsanevi caz piyanistlerini de dinledikten sonra zaten bu aletin başka bir ruh yapısına sahibi olduğunu hissediyorum, düşünüyorum." Türk kültürünü ve müziğini eserlerine nasıl yansıttığını da aktaran Görsev "Bir Türk müzisyen olarak, benim eserlerime pek yansıyor diyemem. Yüzde beştir belki ama bu işleri yapan başka Türk müzisyenler var.

METİN ÖZÜLKÜ: BEKARKEN HAYAT UMURUMDA DEĞİLDİ!

TRT Müzik’te Cumartesi 11:15’de ekrana gelen “Hayatım Müzik” adlı programın bu hafta ki konuğu unutulmaz şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda-Metin Özülkü oldu. Programda her hafta hayatını müziğe adamış isimler ekrana geliyor.

Birlikte 600'e yakın şarkıya imza atan Özülkü çifti, programda hayatlarına dair birçok bilinmeyen noktayı anlattı. Metin Özülkü "Bekarken hayat umrumda değildi. En acıklı şarkılarım evlilikte çıktı" ifadelerini kullandı.

“Hayatımın Kadını Eda Dedim”

Evliliklerinde 35 yılı geride bırakan ünlü çift, ilkokul yıllarında tanışıp aşık olmalarının ardından aşk dolu yolculuklarını anlattı. Metin Özülkü, “İkimizin de hayatı müzik. Müziğin birleştirici gücünü doğru kullandık. 20’li yaşlarda hem kendimizi hem birbirimizi eğittik. Duygusal yapılarımız var. Gözümü açtım ve hayatımın kadını Eda dedim. Ömrümün sonuna kadar beni mutlu eder dedim. Ailesi beni istememişti“

“Metin Trafikte Telef Olmasın Diye Söz Yazarı Oldum”

Müziğin kendileri için hayatı anlamlandıran bir tutkuya dönüştüğünü belirten Özülkü çifti evlilikle beraber hayatın sorumluluğunu aldıklarını belirtti "Aysel Gürel bestelerine söz yazarken Aysel abla bana el verdi. En büyük nedeni ise Metin’in yollarda telef olmasıydı." dedi.

“AHMET ŞAFAK EN İYİLER VOL 2” ALBÜMÜYLE MÜZİK ZİYAFETİNE DEVAM!

Özgün Türk Müziği’nin güçlü sesi Ahmet Şafak, geçtiğimiz günlerde hayranlarına sürpriz yaparak çıkardığı “Ahmet Şafak En İyiler Vol 1” ile beğeni yağmuruna tutulmuştu. En sevilen şarkılarından oluşan albümün ardından Şafak, yeni çalışmasıyla müzik severleri selamlamaya hazırlanıyor. “Ahmet Şafak En İyiler Vol 2” albümüyle seriyi devam ettiren ünlü sanatçı, sözü ve bestesi kendisine ait olan çalışmasıyla bir kez daha kalpleri fethedecek.

Performanslarıyla coşturdular

Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında geçtiğimiz akşam sahne aldı.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı’nda gerçekleşen konserde, Emir Ersoy sahneye enerji dolu bir giriş yaptı. Performansıyla Zorlu Center misafirlerini coşturan Emir Ersoy daha sonra sahneye eşi Gökçe Bahadır’ı davet etti. Gökçe Bahadır, “Buradan gördüğümüz manzara inanılmaz, çok mutluyum, hepiniz hoş geldiniz, güzel bir gece bizi bekliyor” diyerek ‘Değer mi’, ‘Şinanay’, ‘Günahın Boynuma’ ve ‘Gülmek için Yaratılmış’ gibi sevilen şarkılarını ard arda seslendirdi.

Sinema dünyasında heyecan verici buluşma

“Cem Karaca’nın Gözyaşları”

Sinema dünyasının usta ismi Fikret Kuşkan, Türk müziğinin efsanelerinden Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca karakterini canlandırırken izleyicilere duygu dolu bir deneyim vadediyor. Uzun yıllardır birçok başarılı projede yer alan deneyimli oyuncu bu önemli filmde yer almaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti.

Çekimleri tamamlanan ve vizyon için gün sayan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın müzik, aşk, hasret ve mücadele dolu hayatını beyazperdeye taşıyacak. Filmin heyecan verici karakterlerinden olan babası Mehmet Karaca rolünü ise usta oyuncu Fikret Kuşkan üstleniyor. Kuşkan, tiyatrocu olmasına rağmen oğlunun sanatla uğraşmasını arzulamayan bir babayı canlandırıyor.

“SESLER VE YÜZLER” FİLMİNİN İLK GÖSTERİMİ YAPILDI

11. Boğaziçi Film Festivali’nin özel gösterimler bölümünde yer alan, Diyarbakır Anneleri’nin dramını anlatan “Sesler ve Yüzler” filmi izleyicilerle buluştu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali’nin özel gösterimler bölümünde yer alan “Sesler ve Yüzler” filminin ilk gösterimi 9 Aralık Cumartesi günü, Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, filmin yapımcısı yazar ve eski Milletvekili Orhan Miroğlu, filmin yönetmeni Yasemin Çekiç, filmin danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Nurcan Özkaplan Yurdakul ve 5 Diyarbakır annesi katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü 11. Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Samed Karagöz yaptı. İlk sözü filmin yapımcısı yazar ve eski Milletvekili Orhan Miroğlu aldı. Miroğlu, konuşmasına başkalarının acısına bakmanın farklı bir şey olduğunu belgeselde de bunu denediklerini dile getirerek başladı. “Sesler ve Yüzler” filminin sadece Diyarbakır ile sınırlı olmadığını İstanbul’dan Hakkari’ye uzandığını ifade eden Miroğlu; 25-30 yıldır bu acılara bakmaya çalıştığını konuyla ilgili söyleşiler yapıp, kitaplar yazdığını ve annelerin, babaların kardeşlerin, eşlerin sesini duyurmaya çalıştığını dile getirdi.