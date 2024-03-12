Bir Garip Orhan Veli Müzikaline Büyük İlgi

Usta oyuncu Reha Özcan’ın tek kişilik oyunu “Bir Garip Orhan Veli Müzikali” 4’üncü yılında da kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Her ay CSO Ada Ankara’da matine-suare olarak seyirciyle buluşan oyunun biletleri günler öncesinden tükeniyor.

“Mucize Doktor”un Adil Hoca’sı, “Seksenler”in Metin Hoca’sı, “Üç Kız Kardeş”in Sadık Baba’sı Reha Özcan, “Bir Garip Orhan Veli Müzikali” ile tam 4 yıldır tiyatroseverlerle buluşuyor. Zaman içinde çeşitli devinimler geçiren müzikal, özellikle son haliyle seyirciye adeta Orhan Veli sahnedeymiş gibi hissettiriyor. Reha Özcan’ın yüksek tempodaki performansı, dansları ve seyirciyle sohbetleriyle beğeni topladığı “Bir Garip Orhan Veli Müzikali”, her ay CSO (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) Ada Ankara’da matine-suare şeklinde sahneleniyor ve her oyunun biletleri günler öncesinden tükeniyor. Reha Özcan’la birlikte şiirler okuyup şarkılar söylerken keyifli vakit geçiren seyirci, oyundan danslar eşliğinde ayrılıyor. Orhan Veli’nin hayata dair tutkusunu, umudunu, aşklarını, İstanbul sevdasını şairin dizeleri ve usta yazar/şair Murathan Mungan’ın tiyatral düzenlemesiyle sahneye taşıyan “Bir Garip Orhan Veli Müzikali”nde sanatçıya Cem İdiz’in müzikleri ile müzisyen Fatih Veli Ölmez eşlik ediyor.

ANKARA’DA ‘HÜCRELER’ COŞKUSU YAŞANDI!

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM’nin 2024 prodüksiyonu ‘HÜCRELER’in ilk turnesi Ankara’da gerçekleşti. ‘HÜCRELER’ iki gün üst üste Ankara Congresium sahnesinde ayakta alkışlandı.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’in Ankara oyunları büyük bir coşkuyla gerçekleşti.Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’ Ankaralı tiyatro severlerle buluştu.

Zuhal Olcay: Biz her gün değerliyiz!

Zuhal Olcay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir konserle sahnedeydi.

Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen konserinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sahne aldı. Muhteşem şarkılarını, salonu dolduran yüzlerce kadın izleyicisiyle hep bir ağızdan söyledi.

Coşkunun ön planda olduğu konserde Zuhal Olcay “Bize önemli ve değerli olduğumuzu hatırlatan bir gün var ama biz her gün değerliyiz. Bütün dünya güzeli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diyerek kendisini izlemeye gelen kadın izleyicilerinin bu özel gününü kutladı.

Bakri Omar'dan Bursa'da ilk sergi

Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Bakri Omar, Sanart BUSADER'in organizasyonuyla 'An ve Zaman' isimli sergisini Türkiye'de ilk kez Bursalı sanatseverlerin beğenisine sundu.

National Geographic'in ödüllü fotoğrafçısı, marka danışmanı ve film yapımcısı Bakri Omar, Bursa'daki ilk sergisini DasDas Bursa'nın bünyesinde yer alan Smash'te sanatseverlerin beğenisine sundu. Kurulduğu ilk günden bu yana ses getiren etkinliklere imza atan Sanart BUSADER'in organizasyonuyla gerçekleşen Omar'ın sergi açılışı büyük ilgi gördü. Çok sayıda sanatseverin yanısıra BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, Genç BUSADER Başkanı Aydın Aydın ile üyelerinin yanısıra Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez, TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ve yönetiminin de katıldığı sergide konuşan Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün, uluslararası areneda tanınan, ünlü markalarla çalışan, ödüllü bir sanatçıyı Bursalılarla buluşturmaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi.

CEM BELEVİ İMAM OLDU

15 Mart’ta vizyona girecek olan “Bana Beni Anlat” filminin son yayınlanan teaserına başrol oyuncularından ünlü şarkıcı Cem Belevi’nin cami imamını canlandırdığı sahne damga vurdu.

Yapımcılığını MSM Yapım olarak Mehmet Ali Şan’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Fuat Yılmaz’ın oturduğu “Bana Beni Anlat”filminin başrollerini Cem Belevi ve Hande Arısoy paylaşırken filmin oyuncu kadrosunda ise Eren Pekgöz, Kahraman Sivri, Serkan Kuru, Gülnihal Demir, Açelya Elmas, Rukiye Bektaş ve Dilan Dimil bulunuyor. Konuk oyuncu olarak Cemal Hünal’ın da yer aldığı romantik-komedi filmi “Bana Beni Anlat”, geçirdiği kaza sonucu ailesini kaybeden ve travmadan kaynaklı demans hastalığına yakalanan Çınar’ın (Cem Belevi) hemşiresi Öykü (Hande Arısoy) ile arasında gelişen ve gittikçe romantikleşen bağı konu alıyor. Hastalığından dolayı okuduğu ve izlediği şeylerin bilinç altına yerleşmesi ile her gün farklı meslek dallarına merak duyarak uyanan Çınar’ı canlandıran Cem Belevi, bir sahnede çapkın bir itfaiyeciyi canlandırırken başka bir sahnede cami imamı olarak kamera karşısında çıkıyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN BÜYÜK KULÜP’TE BİR ARAYA GELDİLER

Büyük Kulüp Cemiyet Hayatının örnek kadınlarını ağırladı. Büyük Kulüp Başkan Adayı Talat Yılmaz ve Büyük Kulüp Başkan Yardımcısı Adayı Eser Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, cemiyet hayatının örnek kadınları Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel Şen ve Gülenay Kalkan’ın katıldığı bir panel düzenledi. 500'den fazla Büyük Kulüp kadın üyesinin katıldığı panelde Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel Şen ve Gülenay Kalkan yaşamlarından anekdotları, sosyal sorumluluk projelerini, kültür&sanata olan katkılarını, Büyük Kulüp ile ilgili anılarını ve kadınlara ilham veren hikayelerini dinleyiciler ile paylaştılar. Büyük Kulüp Başkan Adayı Talat Yılmaz panelde yaptığı konuşmada, 24 Mart’da kulüpte gerçekleşecek seçimde kadınların gücünü temsil edecek bir yönetim kadrosu ile yenilikçi adımlar atarak, daha çağdaş, kadın-erkek temsilinde eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla aday olduklarının altını çizdi.

ANADOLU LO – FI 2 (2024) AMAN AVCI VURMA BENİ

"Anadolu'yu hissedebileceğim bir yolculuk olmalı bu, uzun sürmeli, yavaş yavaş yaklaşmalıyız gideceğimiz yere. Erciyes Dağı'nın başındaki karları uzaktan görmeliyiz. Elbette ki cennete doğru gidiyoruz. Cennetin Doğu'suna..Anadolu orda yalnız uyuyor..."

Armageddon Turk, 2021 yılında yayınlanan "Anadolu Lo-fi" albümünün devamı niteliğindeki "Anadolu Lo-fi 2" albümünü, 3 yıllık aradan sonra Garaj Müzik etiketiyle dinleyicisiyle buluşturuyor.Orkun Tunç ve Zag Erlat’tan oluşan prodüktör ikili, bu albümde de birbirinden değerli ve genç müzisyenlerin katkılarıyla, Anadolu türküleri ve anonim eserleri kendine özgü bir şekilde, “lo-fi hiphop”, “chillbeat” soundlarda yorumluyor. Anadolu’nun yüzyıllardır varoluş arayışlarına, başlangıçlara, inançlara, farklılıklara ev sahipliği yapmış olması, kalabalığı ve farklılıklarla birlikte ortaya çıkan zenginliği Armageddon Turk’e ilham oluyor. Bu albümü ise, tüm dünyada doğal afetlerle, savaşlarla yitirdiğimiz çocuklara adıyor. Duygularına ise Filistinli şair Mahmud Derviş şu dizeleriyle tercüman oluyor: