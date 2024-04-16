DİVA: BAYRAMIN PAMUK ŞEKERİYİM

Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanesi ve Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy, art arda verdiği İstanbul Maslak Yeni Gazino ve Mersin Gala sahne konserleriyle bayram konserlerine muhteşem performansı ve güzelliğiyle yine damgasını vurdu.

Her iki konserinde yine izdiham yaratan Diva Bülent Ersoy, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı toz pembe rengindeki kostümü ile bayramın en şık ismi olarak işaret edilirken, asaleti ve görkemiyle büyük beğeni aldı. Eşsiz sahnesi ve büyük yorumcu kimliğiyle kendine yine hayran bırakan Ersoy, dakikalarca ayakta alkışladı. Sold out olan konserde izdiham yaşandı. Diva Bülent Ersoy, “Bayram şekeriyim, e daha ne olsun” dedi.

NÜKHET DURU MUHTEŞEM BİR GECEYE İMZA ATTI!

Popüler müziğin efsane ismi Nükhet Duru, birbirinden güzel şarkılarıyla ve enerjisiyle Bodrum sahnesinde bayramın son günü sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Sahnesine ünlü yorumcu Güvenç Dağüstün’ü davet eden Nükhet Duru, Burçin Büke şefliğinde “Sen Benim Şarkılarımsın” ve “Tek Başına” parçalarında Güvenç Dağüstün ile birlikte düet yaptı. Cemiyet hayatının ünlü isimleri geceyi izleyenler arasında yer aldı.

Kültür Yolunu Türkiye Güzellikleri süslüyor

16 şehirde, toplamda 8 ay sürecek Kültür Yolu Festivalleri’nde kent meydanlarını ve gözde açık hava mekanlarını Türkiye Güzellikleri Sergisi’yle fotoğraflar süslüyor. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin bugüne kadar farklı fotoğraflarla Almanya’dan ABD’ye, Rusya’dan Güney Afrika’ya, Hindistan’dan Zambiya’ya, Katar’dan Arjantin’e yirminin üzerinde ülkede sergilenen Türkiye Güzellikleri Sergisi, bu yıl Kültür Yolu Festivalleri’nde vatandaşlarla buluşacak. Festivallerin ilk durağı Adana’da Ramazanoğlu Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlayan fotoğraflar, 15 kentin ardından Kültür Yolu Festivalleri’nin yapılacağı son kent Antalya’da Cumhuriyet Medyanı’nda yerli yabancı turistlerin ilgisine sunulacak. Sergide 31 usta fotoğrafçıdan 39 fotoğraf yer alıyor. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 39 yıldır aralıksız düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasında ödül alan kareler Türkiye’nin görsel tarihine not düşüyor. Bu yarışma organizasyonuna 2018 yılından bu yana ülke tanıtımına katkı sunmak adına "Türkiye Güzellikleri" ayrı bir yarışma olarak eklendi. Her yıl 5 binden fazla eserin katıldığı yarışmada ödül alan fotoğraflardan oluşan dev arşivden seçilen kareler, farklı seçkilerle dünyanın farklı kentlerine taşındıktan sonra bu yıl sanatı, kültürü, tarihi, tek bir noktada birleştirmeyi başaran, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ne taşındı. Bugüne kadar dünyanın farklı kentlerinde ilgi çeken fotoğrafların, ülkenin en büyük kültür ve sanat etkinliği haline gelen Kültür Yolu Festivalleri’yle Türkiye’de vatandaşlarla buluşmasının önemini anlatan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Türkiye Güzellikleri fotoğrafları ülkemizin tanıtımı adına yurt dışında pek çok kez görücüye çıktı. Kültür Yolu Festivalleri sayesinde şimdi Erzurum’un Palandöken’i Trabzon’a, Trabzon’un Sümela Manastırı Nevşehir’e, Nevşehir’in balonları, İstanbul’a, İstanbul’un Kız Kulesi, Şanlıurfa’ya Şanlıurfa’nın Kümbet evleri Antalya’ya taşınacak. Ülkemizin sahip olduğu görsel zenginlik, bu sergi sayesinde Kültür Yollarını süsleyecek” diye konuştu. Sergide fotoğrafı olan isimler; Ahmet Faruk Sarıkoç, Ahmet Aslan, Ahmet Turan Kural, Ali Mermertaş, Beytullah Eles, Cem Öksüz, Gülin Yiğiter, Erdem Şahin, Ekrem Kalkan, Emrah Gürel, Emrullah Akgün, Ercan Arslan, Esengül Alıcı, Hasan İçel, İsa Cıda, İsa Terli, İsmail Serhat Şahin, Levent Kulu, Mehmet Aslan, Meriç Aktar, Metin Öztürk, Ozan Güzelce, Rıza Özel, Selahattin Sönmez, Selçuk Şamiloğlu, Seymen Bozarslan, Sinan Çakmak, Soner Kılınç, Ufuk Turpcan, Ünal Çam, Tolga Adanalı.

KIBRIS’TA BURAY İLE BAYRAM COŞKUSU





Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, Bayramın üçüncü gününde Kıbrıs Elexus Hotel’de sahne aldı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Buray, “Hepinizin Bayramı kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu nice bayramlara” diyerek konser alanını dolduran sevenlerinin bayramını kutladı. Muhteşem performansıyla müzikseverlere unutamayacakları bir bayram coşkusu yaşatan Buray, bitmek bilmeyen enerjisiyle de büyük alkış aldı. Yoğun bir konser temposu içerisinde olan Buray, yaz konserlerinde Türkiye'yi karış karış gezmeye devam edecek. Türkiye’de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Buray, bir yandan da fırsat buldukça dünyayı gezmeyi de ihmal etmiyor.

Bayramda da Mert Demir Rüzgarı Esti

Ürettiği şarkılarıyla son dönemde Türk Pop Müziği’ne damgasını vuran Mert Demir, bayramın son gününde de sahneye imzasını attı. Ünlü müzisyen Club Marvy’de en sevilen şarkılarıyla bayramı eğlenceyle kapattı.

Özgün şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Mert Demir, Ramazan Bayramı’nın son gününde İzmir’de bulunan Club Marvy’de sahne aldı. Söz yazarı, besteci, prodüktör ve aranjör olarak yaptığı çalışmalarla son döneme damgasını vuran parçalar üreten Mert Demir bu kez şarkılarıyla bayram eğlencesini yaşattı. “Acı Veriyor”, “Cehennemin Dibi”, “Ateşe Düştüm”, “Gözlerime Bak”, “Pusulam Rüzgar”, “Antidepresan” gibi hit parçalarını seslendiren ünlü müzisyen 1,5 saat boyunca unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Hem konser öncesi hem de konser sırasında hayranlarının büyük sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Mert Demir konser sonunda yoğun istek üzerine yeniden sahneye çıkarak izleyenleriyle buluştu.

Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri Ayvalık'ta 4. kez gerçekleşecek!

Köy Enstitüleri üzerine Türkiye'nin en önemli etkinlik dizisi olan "Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri" bu yıl dördüncüsü ile 19-20-21 Nisan'da yine Ayvalık'ta gerçekleştirilecek.

Atölye Kültür Sanat organizasyonu ve Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik dizisinde dinleti, panel, söyleşi ve tematik belgesel gösterimi üç gün boyunca Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde ve İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapılacak. İlk olarak 19 Nisan akşamı usta halk müziği sanatçısı Nida Ateş'in Aşık Veysel eserlerinden bir seçki ile İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 20:30'da vereceği konserin ardından, 20 Nisan günü saat 16:00'da Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gazeteci-yazar Çiğdem Toker, iletişimci-yazar Ayşen Şahin ve Yay-Koop Başkanı Elif Akkaya'nın katılacağı panel gerçekleştirilecek. 21 Nisan günü saat 16:00'da yine Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde şair ve yazar Ahmet Ümit'in gerçekleştireceği söyleşi ile devam edecek etkinlikler aynı gün akşamı saat 20:30'da yine aynı salonda "Komünist Osman" adlı belgesel gösterimi ile son bulacak.