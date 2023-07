“HİÇ BİR CANLI ÖYLESİNE DEĞİL BU HAYAT’TA”

Pati dostlarımızı bu sıcak havalarda unutmayalım !

Değerli okurlar hayvan severler; Bu sıcak havada biz nasıl susuyorsak,hayvanlarda aynı şekilde susuyor. Pati dostlarımızı unutmayalım. Bulunduğumuz bölgelerde,kedi köpek için evlerimizin önlerine, site içlerine, kuşlar güvercinler için balkonlara, su ve mama koyarsak , fırsat buldukça koyduğumuz suları gün içerisinde değiştirirsek, onların daha rahat geçirebilecekleri bir yaz mevsimine yardımcı olacağız .

Fotoğraf için “Haykader" Hayvan yaşamına katkı ve koruma derneği’ne teşekkür ederim.

Lütfen bir kap su bir kap mama!

Emel Sayın şarkılarıyla mest ettiler!

Nilüfer Musıki Derneği, son konserinde seslendirdiği Emel Sayın şarkılarıyla Tayyare Kültür Merkezi’ni dolduran Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şef Dr. M. Aydın Atalay yönetimindeki Nilüfer Musıki Derneği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi’nde verdiği son konserde Bursalı sanatseverlerden yine büyük ilgi gördü. Görkemli gecede usta sanatçı Emel Sayın’ın şarkılarını seslendiren koro, gece boyunca alkışlarla ödüllendirildi. Nilüfer Musıki Derneği Başkanı Haluk Keser, yakında bir çok sürprizle dinleyicilerinin karşısında olacaklarını belirtti.

KÜLTÜR SANAT KAMPINDA HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYORLAR

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Kültürsem 2023 Yaz Kültür-Sanat Kampı’na katılan çocuk ve yetişkinler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Baleden gitara, zekâ oyunlarından temel müzik eğitimine kadar 30 ayrı branşta düzenlenen etkinlikler 18 Ağustos’a kadar devam edecek. Eğitimlere katılan öğrencileri ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Aileleri destekleyerek eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle sürdürdüğümüz kurslarda tüm çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlayacağız” diye konuştu.

ENKA AÇIKHAVA TİYATROSU'NDA İKİ DANS KUMPANYASI BİR ARAYA GELİYOR!

31 Temmuz gecesi sahnelenecek Taşıdıklarımız, Avrupa’nın en Batı ve en Doğu uçlarını temsil eden iki dans kumpanyasını; koreograf Franscisco Camacho ve organizasyonu Eira ile, Çıplak Ayaklar Kumpanyası’ndan dansçılar Leyla Postalcıoğlu, Mihran Tomasyan ve müzisyen Berke Can Özcan’ı bir araya getiriyor. Portuguese Republic – Ministry of Culture |Directorate-General of Arts; Camões Institute ve Embassy of Portugal in Turkey tarafından desteklenen performans, gezginliği, göçebeliği, hem hayatta kalmak için, hem de zaten alışılmış olunan hayat tarzı modeli için şartlar yaratma pratiğini ele alıyor.

Avlu’da Açık Hava Sinema keyfi!

Yapı Kredi bomontiada “Açık Havada Sinema” serisi bu yıl 18 Temmuz’da dijital TV platformu TV+ iş birliği ile başladı. TV+ arşivindeki filmden oluşan seçki, Eylül ayına kadar her Salı saat 21:00’da Avlu’da sinemaseverler ile buluşacak.

8 Ağustos’ta” 2015 Uluslararası Berlin Film Festivali’nde 3 ödülü birden kucaklayan Victoria, 2 Oscar'lı yıldız Cate Blanchett’in 13 farklı karakteri canlandırdığı Manifesto ve Margot Robbie’nin başrolde olduğu ve Oscar’da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan I, Tonya ile Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Kim Basinger gibi ünlü isimleri buluşturan aksiyon-komedi filmi The Nice Guys seyirciyle buluşacak.

YALÇIN BOSTANCI: Akciğer nakli için sırada bekliyorum!

Yeni şarkısı Beyaz Güvercin ve klibiyle çok konuşulan Yalçın Bostancı bir yandan da hastalığıyla mücadele ediyor. Akciğer organ nakli beklediğini söyleyen Bostancı “Organ beklerken hayat devam ediyor ve ben de amaçlarım için çalışıyorum. Hayatta kalmanın en iyi yolu bir amacınızın olmasıdır. Bundan daha iyi bir motivasyon kaynağı düşünemiyorum.” açıklamasında bulundu.

Müziğim beni hayatta tutan bir tutku, ruhunun gıdası diyen sanatçı Yalçın Bostancı “3 yıldır IPF yani Akciğer Sertleşmesi hastalığı ile mücadele ediyorum. Bu tedavisi olmayan hastalığın tek çaresi Akciğer Nakli. Ben de diğer hastalar gibi organ nakli sırasındayım. Hastalığım ve organ nakli konusu bir yardım çığlığı değildir; organ bekleyen yüzlerce iyi insan için bir farkındalık oluşturmaktır. Her gün birinin annesi, birilerinin babası, çocuğu, kardeşi organ bekliyor. Bu insanlara bir hayat vesilesi olmak iyiliklerin en büyüğü olsa gerek. Akciğer ve kalp gibi organların bağışı pek bilinmiyor. Bu konuda diğer hastaların adına da ses olmak çığlık olmak istiyorum. İhtiyacı olan birinin kalp atışlarında, nefes alışlarında yaşatabiliriz, bir nefes bir can olabiliriz.” Dedi.

YAŞAM VADİSİ’NDE CAZ KEYFİNİ YAŞADILAR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde düzenlenen ‘Parklarda Caz’ etkinliğinde sahne alan gruplar, müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.